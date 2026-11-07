Cấp thiết di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm tại Việt Trì

Quá trình mở rộng không gian, định hình vai trò đô thị Việt Trì sau khi hợp nhất thành tỉnh Phú Thọ mới đặt ra yêu cầu cấp thiết phải di dời các cơ sở sản xuất tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Đây không chỉ là giải pháp cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân mà còn góp phần tái cấu trúc không gian đô thị, tạo quỹ đất và dư địa cho phát triển bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng các sở, ngành liên quan khảo sát thực tế tại Công ty cổ phần Giấy Việt Trì.

Tạo đồng thuận, bảo đảm hài hòa lợi ích trong di dời nhà máy

Là một trong những doanh nghiệp có quy mô sản xuất lớn trên địa bàn, Công ty cổ phần Giấy Việt Trì đã chủ động xây dựng phương án di dời cơ sở sản xuất ra khỏi khu vực đô thị, với lộ trình dự kiến trong giai đoạn 2026-2030. Phương án được xây dựng nhằm bảo đảm việc chuyển đổi địa điểm sản xuất phù hợp với định hướng quy hoạch và kế hoạch phát triển của doanh nghiệp.

Trong quá trình chuẩn bị, Công ty đã đề xuất các phương án về địa điểm sản xuất mới, chính sách thuê đất, hỗ trợ kinh phí di dời, cải thiện môi trường đầu tư và rút ngắn thủ tục hành chính. Đồng thời kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá thực trạng công nghệ sản xuất và mức độ phát thải hiện nay để làm cơ sở xây dựng lộ trình chuyển đổi phù hợp. Đây là những vấn đề cần được xem xét nhằm giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường và phát triển đô thị bền vững của tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Hiện - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Giấy Việt Trì khẳng định: “Công ty hoàn toàn đồng thuận với chủ trương di dời các cơ sở sản xuất ra khỏi khu vực đô thị. Tuy nhiên, đây là quá trình cần nguồn lực đầu tư lớn, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, Công ty mong muốn tỉnh quan tâm hỗ trợ địa điểm sản xuất mới, chính sách thuê đất, kinh phí di dời và tạo thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính để doanh nghiệp sớm triển khai phương án theo lộ trình”.

Công ty cổ phần Giấy Việt Trì hiện giải quyết việc làm cho nguồn lao động địa phương.

Chủ trương di dời các nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cũng nhận được sự đồng tình của đông đảo người dân khu vực Việt Trì nói chung và phường Thanh Miếu nói riêng. Người dân mong muốn việc di dời được triển khai sớm để cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống. Cùng với đó, cần có chính sách hỗ trợ phù hợp để doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh tại địa điểm mới.

Bà Nguyễn Thị Hoa, người dân sinh sống gần khu vực nhà máy thuộc địa bàn phường Thanh Miếu chia sẻ: “Chúng tôi rất mong các nhà máy sớm được di dời để môi trường sống của người dân được bảo đảm. Tuy nhiên, cũng mong Nhà nước quan tâm, có chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp thuận lợi di dời, ổn định sản xuất và tiếp tục phát triển”.

Theo dự thảo kế hoạch của UBND tỉnh, có 11 doanh nghiệp thuộc diện di dời, gồm các nhà máy nằm trong khu vực trung tâm đô thị Việt Trì (trước sáp nhập). Đây là những cơ sở thuộc ngành công nghiệp nặng, sử dụng nhiều lao động, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm hoặc có khoảng cách không bảo đảm an toàn với khu dân cư. Phạm vi thực hiện tại các phường Thanh Miếu, Nông Trang và Việt Trì. Các cơ sở dự kiến được di dời đến các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2026-2030.

Quyết liệt triển khai lộ trình, mở rộng không gian phát triển đô thị

Sau khi hợp nhất 3 tỉnh, việc nghiên cứu, quy hoạch lại đô thị Việt Trì và khu vực lân cận trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm xác định vai trò đô thị trung tâm, mở rộng không gian phát triển, khai thác tiềm năng, lợi thế và đáp ứng định hướng phát triển lâu dài của tỉnh Phú Thọ mới. Ngày 22/8/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 53-KL/TU, thống nhất chủ trương di dời các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Việt Trì (trước sáp nhập).

Theo lộ trình dự kiến, giai đoạn 2026-2028, di dời Nhà máy Hóa chất Việt Trì - Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì. Giai đoạn 2026-2029, di dời Nhà máy Giấy Việt Trì - Công ty cổ phần Giấy Việt Trì; Nhà máy sản xuất sứ vệ sinh Viglacera - Công ty cổ phần Việt Trì Viglacera và Nhà máy sản xuất xi măng - Công ty TNHH Xi măng Hùng Vương.

Giai đoạn 2026-2030, di dời Nhà máy Bánh kẹo Hải Hà 1 - Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà; Nhà máy sản xuất bia, rượu, nước giải khát - Công ty Cổ phần bia rượu NGK Viger; Nhà máy dệt - Công ty Cổ phần Dệt Vĩnh Phú; Nhà máy sản xuất nhôm thanh định hình - Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi; Nhà máy may Sông Hồng - Công ty Cổ phần May Sông Hồng; Cụm nhà máy sợi dệt - Công ty TNHH MTV Pangrim Neotex.

Riêng Nhà máy sản xuất bột ngọt Miwon - Công ty TNHH Daesang Việt Nam chưa có kế hoạch xây dựng nhà máy mới và sẽ trả lại đất cho tỉnh khi hết hạn thời gian thuê đất vào ngày 31/7/2029.

Các nhà máy tại phường Thanh Miếu thuộc diện di dời.

Trong quá trình xây dựng kế hoạch di dời, các sở, ngành và doanh nghiệp đã chủ động phối hợp, rà soát, đề xuất phương án triển khai phù hợp với điều kiện thực tế. Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan làm việc trực tiếp với từng doanh nghiệp, tổng hợp nhu cầu, định hướng địa điểm và lộ trình di dời. Các sở, ngành liên quan đã tập trung rà soát quy hoạch, quỹ đất, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, chuẩn bị hạ tầng và hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục liên quan. Các phương án đang được tiếp tục hoàn thiện nhằm bảo đảm tính khả thi, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và quyền lợi người lao động.

Tại buổi làm việc với các sở, ngành và doanh nghiệp thuộc diện di dời, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh tinh thần đồng hành, chia sẻ khó khăn, tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình di dời; phấn đấu cơ bản hoàn thành việc di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường hoặc không còn phù hợp với quy hoạch trước năm 2030. Đồng thời, yêu cầu rà soát, phân loại từng nhóm cơ sở, xây dựng lộ trình và cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp, bảo đảm hài hòa lợi ích của doanh nghiệp với mục tiêu bảo vệ môi trường, chỉnh trang và mở rộng không gian phát triển đô thị Việt Trì.

Di dời các nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm ra khỏi khu vực đô thị Việt Trì đã trở thành nhiệm vụ cấp thiết, đòi hỏi quyết tâm chính trị cao và hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Đây là bước chuyển quan trọng trong tư duy quy hoạch, tổ chức lại không gian đô thị, đặt chất lượng môi trường và cuộc sống của người dân làm ưu tiên. Vì vậy, cùng với lộ trình cụ thể, tỉnh cần có cơ chế hỗ trợ đủ mạnh, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc để doanh nghiệp yên tâm di dời, chuyển đổi sản xuất.

Sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt sẽ quyết định tiến độ và hiệu quả thực hiện chủ trương, góp phần trả lại không gian sống trong lành cho người dân, tạo quỹ đất phát triển và mở ra diện mạo mới cho đô thị Việt Trì trong giai đoạn mới.

Đức Anh