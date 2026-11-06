Phú Thọ triệt phá đường dây tổ chức, môi giới xuất cảnh trái phép

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với Phòng An ninh điều tra, Công an xã Đạo Trù và các đơn vị nghiệp vụ liên quan của Công an tỉnh Phú Thọ đã phá thành công Chuyên án TCT7 về tổ chức, môi giới xuất nhập cảnh trái phép.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng trú tại xã Đạo Trù về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép”, quy định tại Điều 349 Bộ luật Hình sự.

Một trong 3 đối tượng bị bắt giữ (đứng thứ hai từ phải sang) trong quá trình đấu tranh, triệt phá Chuyên án TCT7.

Theo thống kê của Công an tỉnh, từ năm 2025 đến nay, toàn tỉnh có 404 trường hợp công dân địa phương xuất cảnh trái phép, vi phạm pháp luật ở nước ngoài bị bắt, trao trả về nước.

Trong đó, Campuchia có 229 trường hợp, Trung Quốc 150 trường hợp, Myanmar 14 trường hợp, Thái Lan 5 trường hợp; Hồng Kông và Lào mỗi nơi 2 trường hợp; Đức và Canada mỗi nơi 1 trường hợp. Thực trạng này đặt ra yêu cầu tăng cường công tác quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh.

Trong năm 2026, qua công tác nắm tình hình địa bàn xã Đạo Trù, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với Công an xã Đạo Trù phát hiện 8 đối tượng có lịch sử xuất, nhập cảnh trái phép sang Campuchia. Các đối tượng trên đều trẻ tuổi, có biểu hiện ăn chơi, không có nghề nghiệp ổn định, có quan hệ xã hội phức tạp, thường xuyên vắng mặt tại địa phương.

Từ kết quả xác minh ban đầu, lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh nghi vấn 3 đối tượng B. V. K (sinh năm 2007), L. N. T (sinh năm 2007) và T. V. Đ (sinh năm 2005) cùng trú tại xã Đạo Trù có dấu hiệu môi giới, tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép sang Campuchia để lao động.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh xác lập Chuyên án TCT7, huy động lực lượng thuộc Phòng An ninh mạng, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến, Phòng An ninh điều tra cùng Công an xã Đạo Trù phối hợp điều tra, thu thập chứng cứ.

Qua đó, xác định 3 đối tượng đã tổ chức 4 vụ đưa công dân trên địa bàn xã Đạo Trù xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Ngày 1/10/2026, các lực lượng tiến hành phá án, đồng thời hoàn tất các thủ tục tố tụng theo quy định. Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý.

Việc đấu tranh, làm rõ vụ án góp phần ngăn chặn hoạt động tổ chức, môi giới xuất cảnh trái phép; đồng thời cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác, tránh trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo, bóc lột và vi phạm pháp luật.

Anh Thơ