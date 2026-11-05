Nâng cao chất lượng tuyển quân từ cơ sở

Sau khi hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh tập trung khám sơ tuyển sức khỏe, chuẩn bị nguồn tuyển quân năm 2027 với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng.

Công dân phường Việt Trì làm thủ tục khám tuyển nghĩa vụ quân sự.

Năm 2026 đánh dấu năm đầu tiên tỉnh Phú Thọ thực hiện công tác tuyển quân trong điều kiện tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Mặc dù có những điều chỉnh về tổ chức bộ máy, song với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh và sự chủ động của các địa phương, công tác tuyển quân được triển khai đồng bộ, hoàn thành 100% chỉ tiêu Chính phủ giao. Toàn tỉnh có 5.350 công dân nhập ngũ vào Quân đội và 745 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Đáng chú ý, trong năm 2026, tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng chính trị, nhất là tỷ lệ đảng viên nhập ngũ. Hội đồng NVQS tỉnh đã chỉ đạo các xã, phường mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 1.484 công dân chuẩn bị nhập ngũ và cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình theo quy định.

Từ kết quả trên, chuẩn bị cho mùa tuyển quân năm 2027, ngày 28/9/2026, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 378/KH-UBND về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Triển khai kế hoạch của tỉnh, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) các xã, phường đang khẩn trương rà soát, quản lý nguồn công dân trong độ tuổi và tiến hành khám sơ tuyển sức khỏe thực hiện NVQS.

Tại phường Việt Trì, công tác nắm nguồn được thực hiện thường xuyên thông qua sự phối hợp giữa Ban CHQS phường với các tổ dân phố và lực lượng chức năng. Bên cạnh những thuận lợi, địa phương cũng gặp khó khăn do một số công dân đi làm ăn xa, không khai báo hoặc đã chuyển đăng ký NVQS về các trường cao đẳng, đại học nhưng sau đó nghỉ học mà chưa thực hiện đăng ký lại tại địa phương. Trung tá Vũ Hồng Quân - Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Việt Trì cho biết, đơn vị tập trung quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân và thanh niên nhận thức rõ trách nhiệm thực hiện NVQS. Để nắm chắc nguồn tuyển quân, đơn vị phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và trưởng các tổ dân phố rà soát, đối chiếu danh sách. Qua rà soát, phường có hơn 500 công dân được gọi khám sơ tuyển; 100% công dân có mặt tham gia khám sơ tuyển theo quy định.

Tại xã Xuân Lũng, nâng cao chất lượng công dân nhập ngũ được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Hội đồng NVQS xã triển khai các bước khám sơ tuyển chặt chẽ, đúng quy định và hướng dẫn chuyên môn, bảo đảm khách quan, công bằng, công khai. Công tác tổ chức được chú trọng nhằm đánh giá, phân loại sức khỏe ban đầu, làm cơ sở lựa chọn những công dân đủ tiêu chuẩn tham gia các bước tuyển quân tiếp theo. Theo kế hoạch, xã có 261 công dân trong diện được gọi khám sơ tuyển. Kết thúc đợt khám, có 205 công dân tham gia; 100% trường hợp vắng mặt đều có lý do. Qua sơ tuyển, 117 công dân đủ điều kiện sức khỏe để tham gia khám tuyển vòng 2 tại Trung tâm Y tế khu vực Lâm Thao, đạt gần 70% số công dân đã tham gia sơ tuyển.

Thượng tá Nguyễn Tiến Lực - Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh khẳng định: Công tác quản lý nguồn có ý nghĩa quan trọng trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Để thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2027, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo Ban CHQS cấp xã phối hợp với lực lượng công an rà soát, phân loại, nắm chắc nguồn công dân nhập ngũ. Đồng thời, xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ tại các xã, phường, hướng tới mục tiêu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tuyển quân năm 2027.

Thực tiễn tại các địa phương cho thấy, các khâu từ rà soát nguồn, sơ tuyển sức khỏe đến tuyên truyền, vận động thanh niên thực hiện NVQS đang được triển khai bài bản, khoa học. Đây là nền tảng quan trọng để Phú Thọ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Huy Thắng