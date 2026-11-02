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Lưu thông với tốc độ cao, ô tô đâm gãy cột điện bên đường

Vào khoảng 6 giờ 45 phút sáng 2/11, một xe ô tô VF8 biển kiểm soát 19A-578.61 lưu thông với tốc độ cao trên đường Nguyễn Du, phường Việt Trì đã bất ngờ đâm vào cột điện bên đường, khiến cột điện bị gãy, đổ chắn xuống lòng đường. Phần đầu xe ô tô bị hư hỏng nặng.

Lưu thông với tốc độ cao, ô tô đâm gãy cột điện bên đường

Hiện trường vụ việc.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua khu vực; đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan khắc phục sự cố, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Vụ tai nạn là lời cảnh báo đối với người điều khiển phương tiện, cần chú ý quan sát, làm chủ tốc độ, đặc biệt khi lưu thông trên các tuyến đường đô thị, nhằm phòng tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.

Gia Thái


Gia Thái

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng cột điện Tốc độ cao Xe ô tô Việt Trì Hư hỏng nặng Điều tiết giao thông Kiểm soát Bất ngờ Phương tiện Điều tra làm rõ
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