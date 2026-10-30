Việt Trì nâng cao chất lượng sơ tuyển nghĩa vụ quân sự

Thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027, thời gian qua, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) phường Việt Trì đã triển khai các bước nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, kế hoạch. Sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự, công an, y tế và các tổ dân phố đã góp phần quản lý chắc nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ, tạo tiền đề nâng cao chất lượng tuyển quân.

Công dân phường Việt Trì viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2027.

Những ngày tổ chức khám sơ tuyển, ngay từ sáng sớm, khu vực khám tại Trạm Y tế phường Việt Trì các thanh niên có mặt đúng giờ, mang theo đầy đủ hồ sơ và chấp hành nghiêm hướng dẫn của lực lượng chức năng. Đội ngũ thanh niên tình nguyện tích cực hỗ trợ công dân hoàn thiện thủ tục, hướng dẫn di chuyển đến các phòng khám, góp phần bảo đảm quá trình sơ tuyển diễn ra thuận lợi, nhanh chóng.

Thanh niên tình nguyện phường Việt Trì hỗ trợ công dân làm thủ tục đăng ký khám sơ tuyển sức khỏe.

Em Triệu Gia Hào, thanh niên tình nguyện đến từ Trường Đại học Hùng Vương, cho biết: Đội thanh niên tình nguyện có 10 thành viên tham gia hỗ trợ tại buổi khám sơ tuyển. Chúng em hướng dẫn các bạn làm thủ tục, kiểm tra thông tin và di chuyển đến các phòng khám sức khỏe, giúp quá trình sơ tuyển diễn ra thuận lợi, trật tự.

Thực hiện công tác tuyển quân trong điều kiện vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Việt Trì gặp không ít khó khăn do dân số đông, nhiều thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ đi làm ăn xa. Điều này đặt ra yêu cầu cao đối với công tác rà soát, quản lý nguồn, tuyên truyền, vận động và tổ chức khám sơ tuyển. Trước tình hình đó, Hội đồng NVQS phường đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò của các tổ dân phố và lực lượng liên quan, bảo đảm công tác tuyển chọn được thực hiện chặt chẽ ngay từ cơ sở.

Khu vực đo huyết áp, kiểm tra tim mạch.

Trung tá Vũ Hồng Quân, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Việt Trì, cho biết: Đăng ký, rà soát, quản lý nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ là khâu quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến số lượng và chất lượng tuyển quân. Vì vậy, Ban CHQS phường phối hợp với Công an phường, các tổ dân phố và đơn vị liên quan rà soát kỹ công dân trong độ tuổi, nắm chắc hoàn cảnh, tình trạng cư trú, kịp thời cập nhật biến động nguồn. Đơn vị phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, phân công cán bộ quân sự cơ sở theo dõi, đôn đốc công dân chấp hành lệnh gọi khám sơ tuyển đúng thời gian, kế hoạch.

Cùng với công tác quản lý nguồn, việc tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe được phường triển khai đúng quy trình, bảo đảm chặt chẽ, khách quan, công khai. Công dân được kiểm tra các chỉ số cơ bản như chiều cao, cân nặng, huyết áp, tim mạch, thị lực và tình trạng bệnh lý thông thường.

Để nâng cao chất lượng chuyên môn, Trạm Y tế phường bố trí nhân lực phù hợp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, chú trọng tính chính xác trong quá trình kiểm tra, đánh giá sức khỏe ban đầu.

Công dân hoàn thành khám sơ tuyển nghe thông báo về kết quả sức khỏe.

Bác sĩ Bùi Thị Bích, phụ trách Trạm Y tế phường Việt Trì, Tổ phó Tổ sơ tuyển, cho biết: Ngay sau khi nhận được kế hoạch của UBND phường, trạm y tế đã xây dựng phương án tổ chức, thành lập tổ khám và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Các khâu khám, kiểm tra, ghi chép thông tin và kết luận sơ tuyển đều được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, bảo đảm kết quả chính xác, khách quan.

Với sự chủ động của Hội đồng NVQS phường, sự phối hợp đồng bộ của các ban, ngành, đoàn thể và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở, công tác sơ tuyển NVQS năm 2027 tại phường Việt Trì được triển khai nghiêm túc, nền nếp. Hơn 500 công dân đã tham gia khám sơ tuyển, đạt 100% số công dân được gọi; đến nay, có 30 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Đây là kết quả tích cực, thể hiện tinh thần trách nhiệm và ý thức sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của tuổi trẻ địa phương. Qua đó, góp phần tạo nguồn tuyển quân có chất lượng, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Quỳnh Chi