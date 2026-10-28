Phú Thọ quyết liệt nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật

Chiều 28/10, Đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ Tư pháp đã làm việc với UBND tỉnh về kết quả kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật; việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga phát biểu tại buổi làm việc.

Từ ngày 1/1/2025 đến ngày 30/9/2026, công tác tổ chức thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ, gắn với yêu cầu sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

UBND tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch triển khai thi hành luật, nghị định, thông tư và các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; chú trọng xây dựng, rà soát, kiểm tra văn bản QPPL, tăng cường theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, HĐND và UBND 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình trước sáp nhập đã ban hành 124 văn bản QPPL. Từ ngày 1/7/2025 đến hết tháng 9/2026, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ ban hành 574 văn bản QPPL; cấp xã ban hành 275 văn bản. Hoạt động tự kiểm tra được duy trì, bảo đảm 100% văn bản QPPL của tỉnh ban hành trong kỳ được kiểm tra.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; chú trọng tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là ở cấp cơ sở.

Thành viên đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc.

Đối với hai lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2026 là an toàn thực phẩm và chính sách đối với Quân đội, hậu phương quân đội, tỉnh đã ban hành kế hoạch, thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, tăng cường khảo sát, đánh giá tình hình thi hành pháp luật.

Theo đó, các cơ quan chức năng đã kiểm tra 2.643/2.770 cơ sở không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, phát hiện 127 cơ sở không đạt yêu cầu, xử phạt 25 cơ sở với tổng số tiền hơn 185 triệu đồng.

Đối với chính sách Quân đội, hậu phương quân đội, toàn tỉnh có 44.521 người hưởng trợ cấp hằng tháng; giải quyết 6.119 hồ sơ theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, với tổng kinh phí gần 151 tỷ đồng...

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn kiểm tra đã trao đổi, làm rõ một số nội dung liên quan đến công tác xây dựng, rà soát, kiểm tra và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật, nhất là trong hai lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2026.

Quang cảnh buổi làm việc.

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Hồ Quang Huy - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp, Phó Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận những kết quả tỉnh Phú Thọ đã đạt được trong công tác tổ chức thi hành pháp luật thời gian qua, nhất là việc chủ động triển khai các văn bản quy phạm pháp luật, tăng cường kiểm tra, rà soát và theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Đồng chí đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm kiện toàn đội ngũ cán bộ, bố trí kinh phí, cơ sở vật chất, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác tổ chức thi hành pháp luật. Đồng thời rà soát, hoàn thiện báo cáo, bổ sung hồ sơ, tài liệu, số liệu theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra và khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga nhấn mạnh: Tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục rà soát toàn bộ hệ thống văn bản QPPL, tổng hợp kết quả khảo sát, kiểm tra năm 2026 để xử lý và kiến nghị sửa đổi những quy định chưa phù hợp.

Tỉnh sẽ ban hành kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2027 đúng hạn, phấn đấu 100% sở, ngành và UBND cấp xã xây dựng kế hoạch; tăng cường tập huấn cho cán bộ cấp xã và đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác cơ sở dữ liệu pháp luật.

Để nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật, tỉnh Phú Thọ đề nghị Bộ Tư pháp sớm ban hành thông tư hướng dẫn Nghị định 80/2025 kèm mẫu biểu, tiêu chí dùng chung. Các bộ liên quan thống nhất thẩm quyền cấp giấy ATTP, sửa Luật An toàn thực phẩm (bổ sung quản lý trên mạng) và xây dựng tiêu chí kiểm tra phù hợp cấp xã.

Bộ Quốc phòng hướng dẫn giải quyết hồ sơ chính sách tồn đọng, thiếu giấy tờ. Các bộ, ngành Trung ương thời tiếp tục rà soát, sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Lê Hoàng