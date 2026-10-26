Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 cho 130 học viên

Sáng 26/10, tại Trung đoàn 814 (phường Hòa Bình), Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Phú Thọ tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 3 năm 2026 với sự tham gia của 130 học viên.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng là cán bộ lãnh đạo cấp phòng và tương đương thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; cán bộ cấp phòng thuộc các xã, phường.

Quang cảnh buổi khai giảng.

Lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 26/10 - 10/11/2026. Trong thời gian học tập, các học viên được nghiên cứu những nội dung cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; công tác dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh...

Bên cạnh đó, chương trình còn tập trung vào các chuyên đề về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh mạng; bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo; xây dựng khu vực phòng thủ; phòng, chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ; phòng thủ dân sự và an ninh phi truyền thống.

Học viên được luyện tập vận hành một số nội dung cơ chế trong diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, học bắn súng K54 và viết bài thu hoạch cuối khóa.

Đại diện Ban Tổ chức phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng.

Phát biểu khai giảng, đại diện Ban Tổ chức nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Những năm qua, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, thống kê đối tượng, tham mưu tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3, 4 đạt 100% chỉ tiêu được giao. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Ban Tổ chức đề nghị đội ngũ giảng viên đổi mới phương pháp giảng dạy, gắn nội dung lý luận với thực tiễn, cập nhật những vấn đề thời sự của đất nước và địa phương; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập nghiêm túc, khách quan, đúng thực chất.

Đối với học viên, cần phát huy tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế lớp học; tích cực nghiên cứu, trao đổi, liên hệ kiến thức với chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, chủ động đề xuất giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh tại cơ sở.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức, năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hồng Duyên