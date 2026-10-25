Truy tố 6 bị can mua bán bộ phận cơ thể người hưởng lợi nhiều tỷ đồng

Tuấn cùng đồng phạm lợi dụng mạng xã hội để tìm kiếm người mua, bán gan, thận, sau đó hướng dẫn hợp thức hóa giao dịch dưới hình thức hiến tặng nhân đạo để hưởng lợi bất hợp pháp nhiều tỷ đồng.

Viện KSND TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố 6 bị can: Trịnh Quốc Tuấn (SN 1988, trú tại phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh), Mai Khánh Thiện (SN 1996, trú tại xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai), Tăng Thị Tú Trinh (SN 2002, trú tại xã An Thạnh, TP Cần Thơ), Nguyễn Tiến Đạt (SN 2001, trú tại phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng), Ngô Thị Cẩm Vân (SN 1989, trú tại xã Nam Trực, tỉnh Ninh Bình) và Bùi Thị Kim Thi (SN 1986, trú tại phường Phú Diễn, Hà Nội) về cùng tội “Mua bán bộ phận cơ thể người”.

Theo cáo trạng, do từng bán thận nên Tuấn nắm rõ trình tự, thủ tục mua bán bộ phận cơ thể người dưới hình thức hiến tặng. Từ đó, Tuấn cùng Thiện, Trinh, Đạt, Vân và Thi bàn bạc, thống nhất thực hiện hành vi môi giới mua bán gan, thận nhằm thu lợi bất hợp pháp.

Các bị can sử dụng tài khoản Facebook tham gia những hội, nhóm liên quan đến mua bán gan, thận nhằm tìm kiếm người có nhu cầu. Khi có thông tin, nhóm này tổ chức gặp gỡ trực tiếp để Tuấn trao đổi, hướng dẫn khám sàng lọc, thu thập hồ sơ bệnh án, thỏa thuận giá mua, giá bán và phương thức thanh toán.

Sau khi tìm được người có nhu cầu bán thận, Tuấn phân công Trinh và Thiện đưa người mua, người bán đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, thực hiện các xét nghiệm cần thiết, trong đó có xét nghiệm đánh giá mức độ tương thích phục vụ việc ghép tạng.

Các bị can đồng thời hướng dẫn người mua và người bán hợp thức hóa việc mua bán thận dưới hình thức hiến tặng, theo quy trình hiến tạng nhân đạo nhằm che giấu giao dịch trái pháp luật.

Tuấn thuê nhà trọ tại phường Long Biên (Hà Nội) để bố trí chỗ ăn ở, sinh hoạt cho những người có nhu cầu bán thận trong thời gian chờ khám, xét nghiệm và thực hiện các thủ tục liên quan. Toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở và xét nghiệm của người bán thận đều do Tuấn chi trả.

Từ ngày 2/5/2024 đến ngày 25/9/2024, Tuấn cùng đồng phạm đã thực hiện nhiều vụ môi giới mua bán thận, thu lợi bất hợp pháp số tiền lớn: Tuấn và Thiện tham gia 9 vụ môi giới mua bán thận, Tuấn hưởng lợi hơn 2 tỷ đồng, Thiện hưởng lợi gần 130 triệu đồng; Trinh tham gia 7 vụ, hưởng lợi 380 triệu đồng; Đạt tham gia 3 vụ, hưởng lợi 270 triệu đồng; Vân môi giới 2 vụ, hưởng lợi hơn 170 triệu đồng; Thi tham gia 1 vụ, hưởng lợi gần 130 triệu đồng.

Một trong những vụ mua bán thận được cơ quan tố tụng làm rõ liên quan đến chị Đinh Thị Q (ở Hải Phòng) và anh Cao Văn T (ở Hà Nội).

Do bị suy thận, phải điều trị tại bệnh viện và có nhu cầu ghép thận, chị Q được Đạt giới thiệu, kết nối với Tuấn để tìm người bán thận. Sau khi trao đổi, thống nhất việc tìm người bán thận, chị Q đã đặt cọc cho Tuấn 30 triệu đồng.

Trước đó, vào tháng 11/2023, do có nhu cầu bán một quả thận, anh Cao Văn T tham gia nhóm “Mua bán thận” trên Facebook và được kết nối với Tuấn.

Sau khi gặp trực tiếp, Tuấn thỏa thuận mua 1 quả thận của anh T với giá 550 triệu đồng, đồng thời cam kết lo toàn bộ thủ tục và chi phí liên quan. Tuấn sau đó phân công Trinh và Thiện đưa anh T đến bệnh viện khám sức khỏe, thực hiện các xét nghiệm cần thiết.

Đến tháng 2/2024, khi có kết quả xét nghiệm xác định các chỉ số của anh T và chị Q tương thích, Tuấn thông báo cho chị Q và thống nhất số tiền mua thận là 960 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, Tuấn chuyển khoản 550 triệu đồng cho anh T, đồng thời chia cho Thiện, Trinh và Đạt các khoản tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Riêng Tuấn hưởng lợi 300 triệu đồng từ giao dịch này.

Theo kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), tại thời điểm giám định, trong cơ thể anh T chỉ còn thận phải, không có thận trái tại hố thận trái và các khoang trong ổ bụng. Tỷ lệ tổn thương cơ thể của anh T được xác định là 41%.

https://cand.vn/truy-to-6-bi-can-mua-ban-bo-phan-co-the-nguoi-huong-loi-nhieu-ty-dong-post825864.html

Theo Báo CAND