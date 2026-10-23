Sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Ngày 23/10, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 của Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Đại tá Nguyễn Đức Cương - Tỉnh ủy viên, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh Nguyễn Đức Cương phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Trước khi triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Chiến dịch 500 ngày đêm), tỉnh Phú Thọ còn 5.050 mộ liệt sĩ thiếu thông tin và không có thông tin cần lấy mẫu để giám định ADN xác định danh tính; 1.385 thông tin về hài cốt liệt sĩ hy sinh, an táng chưa được tìm kiếm, quy tập.

Qua 5 tháng triển khai, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 1 đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Nổi bật là hoàn thành việc tổ chức lấy mẫu đối với 4.694 mộ trên địa bàn 69 xã, phường thuộc giai đoạn 1 của chiến dịch; trong đó thu được 3.999 mẫu hài cốt liệt sĩ. Các mẫu thu nhận đã được bàn giao cho Viện Pháp y quân đội, Bộ Quốc phòng.

Tỉnh đã quy tập, truy điệu và an táng 9 hài cốt liệt sĩ, trong đó, đã xác định được 3 danh tính liệt sĩ. Tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ là Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ và UBND các xã, phường: Phù Ninh, Thanh Sơn, Sơn Lương, Đan Thượng, Thống Nhất, Lạc Sơn, Kim Bôi, Yên Thủy.

Ban Chỉ đạo tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Năm 2027, tỉnh sẽ tiếp tục tìm kiếm, quy tập được thêm 15 hài cốt liệt sĩ. Mục tiêu của giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm là tổ chức xác định danh tính đối với 356 mộ liệt sĩ thiếu thông tin bằng phương pháp thực chứng và giám định ADN.

Để đạt mục tiêu này, tỉnh sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, địa phương; rà soát, phân loại, xác minh và xử lý thông tin về liệt sĩ, tập trung vào các địa bàn có thông tin chính xác. Cùng với đó, tỉnh tiếp tục thu nhận, quản lý, đối chiếu mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ theo kế hoạch, bảo đảm an toàn, bảo mật theo đúng quy định.

Nhân dịp này, 10 tập thể và 20 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen; 10 tập thể và 10 cá nhân được Bộ CHQS tỉnh tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Gia Thái - Hoài Vũ