Tuyên truyền pháp luật về xây dựng và phòng cháy, chữa cháy tại các khu công nghiệp

Ngày 22/10, Ban Quản lý các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng và phòng cháy, chữa cháy năm 2026.

Lãnh đạo Ban Quản lý các KCN tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Theo quy hoạch đến năm 2050, tỉnh có 57 KCN với tổng diện tích trên 14.000ha. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 31 KCN, thu hút 856 dự án đầu tư, tạo việc làm cho khoảng 145 nghìn lao động.

Quy mô sản xuất ngày càng mở rộng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý đầu tư xây dựng, bảo đảm chất lượng công trình và an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Vì vậy, việc cập nhật, phổ biến các quy định pháp luật có ý nghĩa quan trọng, giúp doanh nghiệp chủ động phòng ngừa vi phạm, hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố trong quá trình hoạt động.

Báo cáo viên tuyên truyền về Luật Xây dựng năm 2025 đến các doanh nghiệp.

Tại hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên thuộc các cơ quan chuyên môn của Bộ Xây dựng phổ biến những quy định của pháp luật về quản lý hoạt động xây dựng; quy hoạch, cấp phép xây dựng; quản lý chất lượng công trình, nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng; đồng thời cập nhật các quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Trong đó, tập trung vào Luật Xây dựng số 135/2025; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024 cùng các nghị định, hướng dẫn thi hành.

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp; tăng cường công tác phòng ngừa cháy, nổ, bảo đảm an toàn trong đầu tư xây dựng và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Qua đó, giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động ổn định, nâng cao hiệu quả sản xuất, góp phần thúc đẩy các KCN trên địa bàn tỉnh phát triển theo hướng hiện đại, an toàn và bền vững.

Kim Liên