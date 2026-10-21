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Nghị quyết giao biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan của chính quyền địa phương cấp tỉnh; tổng biên chế cán bộ, công chức của chính quyền địa phương cấp xã và tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2026

Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XX, Kỳ họp thứ Năm (Kỳ họp chuyên đề) thông qua ngày 14/10/2026.

Nghị quyết giao biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan của chính quyền địa phương cấp tỉnh; tổng biên chế cán bộ, công chức của chính quyền địa phương cấp xã và tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2026

Nghị quyết giao biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan của chính quyền địa phương cấp tỉnh; tổng biên chế cán bộ, công chức của chính quyền địa phương cấp xã và tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2026



 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Hội đồng nhân dân tỉnh Cán bộ công chức Ngân sách nhà nước Chính quyền đơn vị sự nghiệp công lập Nghị quyết số lượng người làm việc Biên chế Hưởng lương Tháng 10
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