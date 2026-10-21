Nghị quyết giao biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan của chính quyền địa phương cấp tỉnh; tổng biên chế cán bộ, công chức của chính quyền địa phương cấp xã và tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2026

{title}
{publish}
{head}
Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XX, Kỳ họp thứ Năm (Kỳ họp chuyên đề) thông qua ngày 14/10/2026.
baophutho.vn Ngày 21/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội nghe trình bày các tờ trình, báo cáo thẩm tra một số dự án Luật...
baophutho.vn Sáng 21/10, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Chương trình Nối vòng tay nhân ái “Vì người nghèo” năm 2026, đồng thời phát động Tháng cao điểm “Vì người...
baophutho.vn Cùng với công tác phát triển đảng viên mới, Đảng bộ tỉnh đặc biệt coi trọng công tác quản lý, rà soát, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.
baophutho.vn Bằng những việc làm thiết thực vì sức khỏe cộng đồng, từ khám bệnh, phát thuốc miễn phí đến hiến máu tình nguyện, các thầy thuốc trẻ của Trung...
Tiếp tục Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, hôm nay (21/10), Quốc hội thảo luận tại tổ về 7 dự án luật thuộc các lĩnh vực y tế, lao động, bảo hiểm xã hội...
Nguyễn Văn Đài là đối tượng có bề dày hoạt động chống Đảng, Nhà nước và đã nhiều lần bị bắt, xử lý.
Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 15/10/2026 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh môi trường trong thời kỳ phát...