Nghị quyết giao biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan của chính quyền địa phương cấp tỉnh; tổng biên chế cán bộ, công chức của chính quyền địa phương cấp xã và tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2026

Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận các dự án luật về hiến, lấy, ghép...

2026-10-21 14:24:00 baophutho.vn Ngày 21/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội nghe trình bày các tờ trình, báo cáo thẩm tra một số dự án Luật...

870 đơn vị, tổ chức, cá nhân đăng ký ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”...

2026-10-21 14:24:00 baophutho.vn Sáng 21/10, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Chương trình Nối vòng tay nhân ái “Vì người nghèo” năm 2026, đồng thời phát động Tháng cao điểm “Vì người...

26.107 đảng viên được miễn sinh hoạt Đảng

2026-10-21 11:02:00 baophutho.vn Cùng với công tác phát triển đảng viên mới, Đảng bộ tỉnh đặc biệt coi trọng công tác quản lý, rà soát, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Hành trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác” ở Mai Châu

2026-10-21 09:13:00 baophutho.vn Bằng những việc làm thiết thực vì sức khỏe cộng đồng, từ khám bệnh, phát thuốc miễn phí đến hiến máu tình nguyện, các thầy thuốc trẻ của Trung...

Hôm nay, Quốc hội thảo luận tại tổ về 7 dự án luật

2026-10-21 08:27:00 Tiếp tục Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, hôm nay (21/10), Quốc hội thảo luận tại tổ về 7 dự án luật thuộc các lĩnh vực y tế, lao động, bảo hiểm xã hội...

Lật tẩy chiêu bài “tị nạn chính trị” của đối tượng khủng bố Nguyễn Văn Đài

2026-10-21 07:15:00 Nguyễn Văn Đài là đối tượng có bề dày hoạt động chống Đảng, Nhà nước và đã nhiều lần bị bắt, xử lý.