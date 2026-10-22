Chủ động phòng ngừa, giữ bình yên cuộc sống

Từ tai nạn giao thông, cháy nổ đến vi phạm pháp luật về môi trường, các nguy cơ mất an toàn đặt ra yêu cầu tăng cường quản lý, chủ động phòng ngừa. Trong 9 tháng năm 2026, lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý vi phạm, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và môi trường sống.

Kiểm soát nguy cơ, hạn chế hậu quả

Trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) và phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tiếp tục là những lĩnh vực cần được quan tâm do tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Từ ngày 15/12/2025 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 508 vụ tai nạn, va chạm giao thông đường bộ và 1 vụ tai nạn đường sắt, làm 319 người chết, 295 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ giảm 43, số người bị thương giảm 116, nhưng số người chết tăng 21. Thực tế này cho thấy, hậu quả về người do tai nạn giao thông vẫn là vấn đề đáng lo ngại, đòi hỏi các giải pháp phòng ngừa quyết liệt, đồng bộ.

Trước tình hình đó, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Trong 9 tháng năm 2026, lực lượng chức năng đã xử lý 184.075 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, xử phạt trên 430,2 tỷ đồng; tạm giữ 32.091 phương tiện, tước giấy phép lái xe (GPLX) 2.187 trường hợp và trừ điểm GPLX 19.809 trường hợp.

Lực lượng Cảnh sát giao thông thường xuyên kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện giao thông trên các tuyến đường chính.

Trong số các vi phạm bị phát hiện, có 31.997 trường hợp vi phạm tốc độ, 29.147 trường hợp vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm và 24.356 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Đây đều là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ trực tiếp dẫn đến tai nạn. Vì vậy, cùng với xử lý nghiêm vi phạm, cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn. Hiệu quả phòng ngừa không chỉ thể hiện ở số trường hợp được phát hiện, xử lý mà còn ở khả năng ngăn chặn hành vi nguy hiểm trước khi tai nạn xảy ra.

Cùng với bảo đảm TTATGT, công tác PCCC có vai trò quan trọng trong bảo vệ tính mạng, tài sản và duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh. Từ đầu năm đến ngày 14/9/2026, toàn tỉnh xảy ra 233 vụ cháy, thiệt hại ước tính trên 21,6 tỷ đồng. Riêng quý III xảy ra 75 vụ, thiệt hại khoảng 2,1 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ cháy tăng 118 vụ, trong khi giá trị thiệt hại giảm 262,1 tỷ đồng.

Công an xã Kim Bôi hướng dẫn tiểu thương kinh doanh tại chợ Bo sử dụng bình chữa cháy chuyên dụng để phòng ngừa cháy, nổ.

Số vụ cháy tăng cho thấy nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu tại khu dân cư, cơ sở sản xuất, kinh doanh và những nơi tập trung đông người. Do đó, công tác PCCC cần được triển khai thường xuyên, từ kiểm tra các cơ sở có nguy cơ cao, hướng dẫn thực hiện quy định an toàn đến trang bị kỹ năng xử lý tình huống, nâng cao khả năng ứng phó tại chỗ. Chủ động phát hiện, khắc phục nguy cơ ngay từ đầu sẽ góp phần hạn chế sự cố, giảm thiểu thiệt hại.

Giữ môi trường sống an toàn

Bên cạnh giao thông và PCCC, bảo vệ môi trường là nhiệm vụ quan trọng nhằm giữ gìn kỷ cương, bảo đảm chất lượng cuộc sống. Đến hết tháng 9/2026, lực lượng Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan phát hiện, xử lý 998 vụ vi phạm pháp luật về môi trường, với tổng số tiền xử phạt nộp ngân sách nhà nước hơn 16,1 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ vi phạm bị phát hiện, xử lý tăng 191 vụ, số tiền xử phạt tăng 6 tỷ đồng.

Kết quả trên cho thấy, công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm tiếp tục được tăng cường, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát và ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân. Trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư ngày càng mở rộng, việc kiểm soát nguy cơ gây ô nhiễm, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm và nâng cao trách nhiệm bảo vệ môi trường cần được thực hiện thường xuyên. Phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường sống và quyền lợi chính đáng của cộng đồng.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Pà Cò.

Thực tiễn từ các lĩnh vực cho thấy, bảo đảm an toàn cuộc sống không chỉ là xử lý vi phạm sau khi xảy ra sự cố mà quan trọng hơn là chủ động nhận diện, ngăn chặn nguy cơ từ sớm. Việc kịp thời phát hiện vi phạm giao thông, kiểm tra và chấn chỉnh các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ hay xử lý hành vi gây ô nhiễm môi trường đều góp phần hạn chế những hậu quả có thể ảnh hưởng đến cộng đồng.

Yêu cầu này càng trở nên cấp thiết khi kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Trong 9 tháng năm 2026, GRDP của tỉnh tăng 10,01% so với cùng kỳ, quy mô GRDP theo giá hiện hành đạt khoảng 345,4 nghìn tỷ đồng. Cùng với phát triển kinh tế, yêu cầu bảo đảm an toàn cho người dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh và môi trường sống ngày càng cao. Một môi trường ổn định, an toàn là điều kiện quan trọng để người dân yên tâm lao động, doanh nghiệp duy trì hoạt động và các nguồn lực phát triển được phát huy hiệu quả.

Để đáp ứng yêu cầu đó, bên cạnh trách nhiệm của lực lượng chức năng, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành và sự tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp. Chấp hành quy định về giao thông, chủ động phòng ngừa cháy, nổ và tuân thủ pháp luật về môi trường cần trở thành ý thức thường xuyên trong đời sống, sản xuất, kinh doanh.

Chủ động nhận diện rủi ro, tăng cường quản lý và xử lý kịp thời vi phạm chính là những giải pháp thiết thực để phòng ngừa từ sớm, từ cơ sở. Qua đó, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân, giữ gìn môi trường sống an toàn, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Mạnh Hùng