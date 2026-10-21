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Truy điệu, an táng 2 hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin

Sáng 21/10, xã Sơn Lương trang trọng tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 2 hài cốt liệt sĩ vừa được tìm kiếm, cất bốc, quy tập tại thôn Phú Hưng. Dự lễ truy điệu và an táng có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ, Bộ CHQS tỉnh, chính quyền địa phương cùng đông đảo Nhân dân.

Truy điệu, an táng 2 hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin

Các đại biểu thành kính dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Đọc lời điếu tại lễ truy điệu, lãnh đạo xã Sơn Lương nhấn mạnh: Việc di chuyển, an táng hài cốt liệt sĩ là trách nhiệm thiêng liêng đối với các Anh hùng liệt sĩ. Dù đến nay, danh tính của các đồng chí chưa được xác định, nhưng sự hy sinh của các đồng chí luôn được Đảng, Nhà nước, Nhân dân trân trọng, ghi nhớ và biết ơn.

Truy điệu, an táng 2 hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin

Truy điệu, an táng 2 hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin

Các đại biểu thực hiện nghi thức an táng liệt sĩ.

Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục quan tâm công tác chăm sóc phần mộ, rà soát, xác minh thông tin liệt sĩ; đồng thời thực hiện tốt chính sách đối với người có công, chăm lo các gia đình liệt sĩ, thương binh và những người đã cống hiến cho sự nghiệp cách mạng.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Sơn Lương nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết một lòng, tận tâm phục vụ Nhân dân, xây dựng quê hương ngày càng phát triển, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Truy điệu, an táng 2 hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin

Quang cảnh lễ truy điệu các Anh hùng liệt sĩ.

Sau lễ truy điệu, các đại biểu và lãnh đạo xã Sơn Lương cùng các lực lượng đã thực hiện nghi thức an táng 2 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã.

Lê Hoàng


Lê Hoàng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Hài cốt Ban tuyên giáo tỉnh ủy Lãnh đạo Chính quyền phát thanh truyền hình Bộ chqs tỉnh Thống nhất đất nước lễ truy điệu Giải phóng dân tộc Tìm kiếm
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