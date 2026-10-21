Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh: Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm khu vực Vĩnh Phúc

Chiều 21/10, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo tăng trưởng kinh tế 2 con số tỉnh Phú Thọ do đồng chí Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ các dự án trọng điểm khu vực Vĩnh Phúc. Cùng đi có đồng chí Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương liên quan.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh chỉ đạo tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm khu vực Vĩnh Phúc.

Đoàn đã kiểm tra thực tế tại các dự án: Đầu tư xây dựng Trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc tại xã Bình Nguyên; Hạ tầng giao thông kết nối vùng Thủ đô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Dự án đường Vành đai 5); Đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai, tuyến phía Bắc, đoạn từ Khu công nghiệp (KCN) Khai Quang đến đường 36m KCN Bình Xuyên đi KCN Bá Thiện.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh kiểm tra tại Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc.

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần T&Y Superport Vĩnh Phúc, dự án Trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc đã hoàn thành khoảng 97% khối lượng công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ; diện tích còn vướng mắc về mặt bằng khoảng 2,1ha.

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất cụ thể cho dự án để có cơ sở tính tiền thuê đất, ký hợp đồng thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Xã Bình Nguyên tập trung tháo gỡ khó khăn, hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng đối với diện tích còn lại.

Đối với phương án kết nối dự án với tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, các sở, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, đề xuất giải pháp phù hợp, bảo đảm hiệu quả đầu tư.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ Dự án đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai, tuyến phía Bắc, đoạn từ KCN Khai Quang đến đường 36m KCN Bình Xuyên đi KCN Bá Thiện.

Dự án đường Vành đai 5 có tổng chiều dài 26,7km, tổng mức đầu tư 1.800 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2021-2027.

Đến nay, các địa phương có dự án đi qua đã bàn giao 15,92km/26,7km mặt bằng cho chủ đầu tư và đơn vị thi công, đạt gần 60%. Trong đó, xã Bình Xuyên và xã Tam Dương Bắc đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Tại các địa phương còn lại, tỷ lệ bồi thường, giải phóng mặt bằng ở xã, phường Xuân Hòa đạt 60%, Tam Đảo đạt 78%, Đại Đình đạt 82%, Bình Tuyền đạt 46%.

Tại những vị trí đã có mặt bằng, chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu huy động nhân lực, phương tiện, tập trung thi công các hạng mục nền, mặt đường, hệ thống cống thoát nước ngang, dầm cầu...

Tuy nhiên, tiến độ dự án vẫn chậm so với yêu cầu do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và giá vật liệu xây dựng tăng cao.

Đối với Dự án đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai, tuyến phía Bắc, đoạn từ KCN Khai Quang đến đường 36m KCN Bình Xuyên đi KCN Bá Thiện, đến nay, xã Bình Nguyên đã bàn giao khoảng 69% mặt bằng; phường Vĩnh Phúc đã bàn giao hơn 2.600 m2 mặt bằng cho chủ đầu tư.

Giá trị giải ngân của dự án đạt gần 55%. Khó khăn chủ yếu hiện nay là tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số vị trí còn chậm, ảnh hưởng đến việc triển khai thi công.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm phát biểu tại buổi kiểm tra.

Trong chương trình làm việc, đoàn công tác đã nghe báo cáo tình hình triển khai một số dự án trọng điểm khác do Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc làm chủ đầu tư, gồm: Dự án đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai (tuyến phía Bắc), đoạn từ Quốc lộ 2 đến đường Hợp Thịnh - Đạo Tú; Dự án xây dựng tuyến đường song song đường sắt tuyến phía Bắc, đoạn từ đường Vành đai 4 đến điểm giao với đê tả sông Phó Đáy; Dự án đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai, đoạn từ đường Hợp Thịnh - Đạo Tú đến nút giao bến xe Vĩnh Yên (tuyến phía Nam đường sắt).

Nhấn mạnh quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương nghiêm túc triển khai các chỉ đạo về thực hiện dự án đầu tư công và dự án trọng điểm. Trong đó, cần tăng cường phối hợp, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, bảo đảm giải ngân vốn theo kế hoạch được giao. Đồng chí yêu cầu Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường nêu cao tinh thần trách nhiệm, trực tiếp vào cuộc rà soát và tập trung giải quyết từng nút thắt của các dự án trên địa bàn.

Các sở, ngành tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ địa phương kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhất là vướng mắc liên quan đến bố trí tái định cư.

UBND tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu huy động đầy đủ nhân lực, phương tiện, thiết bị, tranh thủ điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả đầu tư các dự án.

Thúy Hường