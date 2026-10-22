Cưỡng chế thi hành án dân sự tại phường Xuân Hòa

Ngày 22/10, Phòng Thi hành án dân sự khu vực 8 - Phú Thọ phối hợp với các lực lượng chức năng phường Xuân Hòa tổ chức cưỡng chế thi hành án đối với ông Dương Phú Hoàng, bà Đào Thị Bích Hạnh, ông Dương Hoàng Hanh và bà Nguyễn Thị Bích Liên, cùng trú tại Tổ 2 (nay là Tổ dân phố Thanh Bình), phường Xuân Hòa.

Cán bộ Phòng Thi hành án dân sự khu vực 8 - Phú Thọ công bố quyết định cưỡng chế thi hành án dân sự.

Việc cưỡng chế được thực hiện căn cứ Bản án số 40/2021/DS-PT ngày 19/8/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), Bản án số 02/2021/DS-ST ngày 28/4/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc cũ) và Quyết định thi hành án số 25/QĐ-CCTHADS ngày 14/10/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phúc Yên (cũ).

Theo nội dung bản án và quyết định thi hành án, ông Dương Phú Hoàng và bà Đào Thị Bích Hạnh có trách nhiệm tháo dỡ phần công trình phụ nhà cấp 4 xây lấn sang thửa đất số 40-1, tờ bản đồ số 27, trả lại cho ông Dương Mạnh Hùng diện tích đất 1,8m2; đồng thời tháo dỡ đường ống nước nằm dưới nền đất dài 9,04m để trả lại hiện trạng đất.

Đối với ông Dương Hoàng Hanh và bà Nguyễn Thị Bích Liên, nội dung cưỡng chế gồm tháo dỡ 2 cánh cổng sắt tại lối đi vào đất của ông Dương Mạnh Hùng và phần tường quán gắn cánh cửa xếp xây lấn ra ngoài phạm vi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Hùng, trong đó có phần xây dựng trên hành lang giao thông.

Gia đình ông Dương Hoàng Hanh và bà Nguyễn Thị Bích Liên đã tự nguyện chấp hành quyết định thi hành án.

Tại thời điểm cưỡng chế, gia đình ông Dương Hoàng Hanh và bà Nguyễn Thị Bích Liên đã tự nguyện chấp hành quyết định thi hành án, Phòng Thi hành án dân sự khu vực 8 tiến hành đo đạc lại bản đồ và bàn giao phần diện tích cho ông Dương Mạnh Hùng.

Còn gia đình Dương Phú Hoàng và bà Đào Thị Bích Hạnh không có mặt tại buổi cưỡng chế và cũng không có ủy quyền, các lực lượng chức năng đã triển khai tháo dỡ các hạng mục công trình theo nội dung quyết định, thực hiện việc thi hành bản án, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người được thi hành án.

Lực lượng chức năng đo đạc, tháo dỡ phần công trình phụ nhà cấp 4 xây lấn sang thửa đất số 40-1, tờ bản đồ số 27, trả lại cho ông Dương Mạnh Hùng diện tích đất 1,8m2.

Việc tổ chức cưỡng chế được thực hiện do những người phải thi hành án có điều kiện thi hành nhưng không tự nguyện chấp hành, nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và hiệu lực của bản án đã có hiệu lực pháp luật.

Thúy Hường