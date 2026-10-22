“Gian hàng 0 đồng” - Sẻ chia yêu thương

Bám sát phương châm “Gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ”, lực lượng Công an xã Toàn Thắng đã triển khai các mô hình an sinh xã hội thiết thực, mang đậm dấu ấn tình người. Nổi bật là mô hình “Gian hàng 0 đồng” - điểm sáng trong công tác dân vận, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân từ cơ sở.

Công an xã Toàn Thắng tổ chức "Gian hàng 0 đồng" nhân dịp Tết Trung thu, chia sẻ yêu thương với các em học sinh và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Toàn Thắng là địa bàn đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm phần lớn, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo cao. Thấu hiểu những nhọc nhằn của bà con, từ tháng 8/2026, Công an xã ra mắt mô hình “Gian hàng 0 đồng” hoạt động định kỳ vào ngày 5 và 20 hằng tháng. Nguồn lực của gian hàng được huy động từ sự đóng góp tự nguyện của cán bộ, chiến sĩ, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và nguồn lực xã hội hóa. Để bảo đảm thiết thực, công bằng, lực lượng Công an xã trực tiếp rà soát, nắm tình hình từng hộ để cấp phiếu nhận hàng, giúp người dân chủ động lựa chọn các nhu yếu phẩm, quần áo, sách vở phù hợp với nhu cầu.

Hòa chung không khí phấn khởi của dịp Tết Trung thu vừa qua, chúng tôi có dịp trực tiếp tham gia một phiên chợ đặc biệt của “Gian hàng 0 đồng” do Công an xã tổ chức. Từ sáng sớm, khuôn viên trụ sở Công an xã rộn rã tiếng cười của cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân và các em nhỏ tham gia phiên chợ.

Niềm vui rạng ngời hiện rõ trên gương mặt của em Bùi Thị Phương Anh khi ôm trọn món quà Trung thu ý nghĩa. Phương Anh chia sẻ: Em rất vui khi nhận được món quà Trung thu từ “Gian hàng 0 đồng” của các cô, chú công an. Em hứa sẽ cố gắng chăm ngoan, học giỏi, vâng lời cha mẹ, thầy cô. Không chỉ các em nhỏ, những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn cũng tìm thấy sự sẻ chia thiết thực tại đây. Bà Bùi Thị Diên ở thôn Mường Sống không giấu được xúc động: Chúng tôi là những gia đình đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, luôn nhận được sự quan tâm của lực lượng Công an xã. Khi triển khai “Gian hàng 0 đồng” đã hỗ trợ cho chúng tôi những nhu yếu phẩm cần thiết, chúng tôi vô cùng biết ơn.

Không đơn thuần là nơi trao tặng nhu yếu phẩm, “Gian hàng 0 đồng” còn là cầu nối gắn kết tình quân dân. Đại úy Đinh Công Dương - Bí thư Chi đoàn Thanh niên Công an xã cho biết: Hy vọng mô hình “Gian hàng 0 đồng” sẽ góp phần lan tỏa những việc làm tốt đẹp trong cộng đồng, thực hiện tốt công tác dân vận và xây dựng hình ảnh người Công an nhân dân vì Nhân dân phục vụ. Bên cạnh việc trao quà, vào mỗi buổi tổ chức gian hàng, lực lượng Công an xã còn lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hướng dẫn bà con cài đặt, sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID và các ứng dụng số, giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tiếp cận kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Từ đầu năm 2026 đến nay, bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, Công an xã Toàn Thắng đã ghi dấu ấn sâu đậm qua nhiều hoạt động an sinh xã hội hướng về cơ sở. Ngay những ngày đầu năm, Chương trình “Xuân Toàn Thắng - Tết ấm tình quân dân” đã trao 30 suất quà tổng trị giá 20 triệu đồng tặng các gia đình đặc biệt khó khăn. Hướng tới Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cấp tỉnh, đơn vị đã trao tặng công trình sân bóng chuyền trị giá 30 triệu đồng cho Nhân dân thôn Chiềng Đồi, tạo không gian rèn luyện thể thao và sinh hoạt cộng đồng bổ ích.

Bên cạnh đó, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi gia đình chính sách nhân ngày 27/7, phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” vệ sinh môi trường, chỉnh trang Nhà bia tưởng niệm, hay việc thành lập Đội Thanh niên xung kích chuyển đổi số hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính lưu động luôn được duy trì hiệu quả. Đặc biệt, trong những thời điểm thiên tai, bão lũ, cán bộ, chiến sĩ Công an xã luôn là lực lượng tuyến đầu bám sát địa bàn, hỗ trợ di dân, khắc phục hậu quả và quyên góp hơn 20 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng. Riêng trong dịp Trung thu vừa qua, từ nguồn lực xã hội hóa, mô hình “Trung thu ấm áp - Lan tỏa yêu thương” đã trao hơn 650 suất quà tổng trị giá hơn 120 triệu đồng tặng trẻ em nghèo và học sinh có thành tích học tập tốt.

Những việc làm bình dị mà cao đẹp của Công an xã Toàn Thắng không chỉ giúp người dân giảm bớt khó khăn trong cuộc sống mà còn làm ngời sáng phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ Công an “Từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà phục vụ”. Thời gian tới, lực lượng Công an xã tiếp tục duy trì và nhân rộng hiệu quả mô hình “Gian hàng 0 đồng” cùng các hoạt động thiện nguyện hướng về cơ sở, góp phần xây dựng quê hương Toàn Thắng ngày càng bình yên, giàu đẹp.

Hương Lan