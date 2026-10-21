Phú Thọ: Khởi tố người cha hành hạ hai con gái ruột

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, bị can Bùi Văn Tuấn (SN 1991), trú tại xã Vĩnh Hưng (Phú Thọ) nhiều lần chửi bới, đánh đập hai con gái ruột 11 tuổi và 9 tuổi trong thời gian dài, gây tổn hại đến sức khỏe và tinh thần của các cháu.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện vụ việc có dấu hiệu ngược đãi, hành hạ trẻ em xảy ra tại thôn Mới, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ. Nạn nhân là hai cháu gái B.H.T (11 tuổi) và B.T.P.M (9 tuổi), cùng trú tại địa phương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra công bố các quyết định tố tụng đối với bị can Bùi Văn Tuấn.

Quá trình điều tra bước đầu xác định, trong thời gian dài sinh sống cùng hai con gái ruột, Bùi Văn Tuấn đã nhiều lần có hành vi chửi bới, đánh đập, hành hạ các cháu cả về thể chất và tinh thần. Những hành vi này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn gây tổn hại đến tâm lý, sự phát triển của trẻ em, xâm phạm quyền được bảo vệ của các cháu.

Các vết bầm tím trên cơ thể các cháu nhỏ do bị chính bố ruột hành hạ, ngược đãi

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Văn Tuấn về tội “Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình”, quy định tại khoản 2, Điều 185 Bộ luật Hình sự.

Công an tỉnh Phú Thọ dựng lại hiện trường vụ hai cháu nhỏ bị bố ruột hành hạ, ngược đãi.

Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị người dân khi phát hiện các hành vi bạo lực gia đình, ngược đãi hoặc xâm hại trẻ em cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định, góp phần bảo vệ an toàn cho trẻ em.

https://cand.vn/phu-tho-khoi-to-nguoi-cha-hanh-ha-hai-con-gai-ruot-post825492.html

Theo cand.vn