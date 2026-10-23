Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông cho học sinh

Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, Công an xã Cao Dương đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (ATGT) tại các trường học trên địa bàn. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, phòng ngừa tai nạn, xây dựng văn hóa giao thông trong lứa tuổi học đường.

Học sinh Trường THPT Cù Chính Lan ký cam kết không vi phạm pháp luật.

Đa dạng hình thức, thiết thực nội dung

Từ ngày 24/9 đến ngày 12/10/2026, Công an xã Cao Dương phối hợp với các cơ sở giáo dục trên địa bàn, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 (Phòng Cảnh sát giao thông) và Trung tâm Học tập cộng đồng xã tổ chức các chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, gắn với bảo đảm an ninh, trật tự, ATGT. Các hoạt động thu hút khoảng 2.500 đại biểu, cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh. Tại các chương trình, cán bộ Công an xã thông tin tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn; phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội; hướng dẫn kỹ năng nhận diện, phòng tránh thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng; nhận biết hành vi bạo lực học đường, xâm hại trẻ em và các biện pháp phòng ngừa. Đây đều là những nội dung thiết thực, gắn với đời sống, học tập và những nguy cơ mà học sinh có thể gặp phải.

Đối với công tác bảo đảm trật tự, ATGT, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 tập trung hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, phổ biến các quy định của pháp luật, phân tích những hành vi dễ dẫn đến vi phạm và nguy cơ xảy ra tai nạn. Qua đó, giúp học sinh nâng cao ý thức chấp hành quy định khi đi bộ, đi xe đạp, xe đạp điện và sử dụng phương tiện phù hợp với độ tuổi, điều kiện theo quy định.

Trong các chương trình, hình thức tuyên truyền được đổi mới theo hướng gần gũi, sinh động thông qua giao lưu, trao đổi, đặt câu hỏi và xử lý tình huống thực tế. Học sinh chủ động tham gia trả lời, chia sẻ hiểu biết, qua đó tiếp thu kiến thức pháp luật một cách tự nhiên, dễ nhớ, dễ vận dụng. Những phần quà dành cho học sinh có câu trả lời đúng góp phần tạo không khí sôi nổi, khuyến khích các em tích cực tìm hiểu pháp luật về ATGT.

Hiệu quả từ mô hình “Cổng trường An toàn giao thông”

Cùng với hoạt động tuyên truyền, đại diện nhà trường, Công an xã và lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp triển khai các nội dung bảo đảm an ninh, trật tự, ATGT; tổ chức cho học sinh ký cam kết chấp hành pháp luật. Đây là cơ sở để nâng cao trách nhiệm của mỗi học sinh, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường và lực lượng chức năng trong công tác quản lý, giáo dục các em.

Một trong những điểm nhấn là việc ra mắt mô hình “Cổng trường ATGT”, hướng tới nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của học sinh, bảo đảm trật tự tại khu vực trường học, nhất là thời điểm các em đến trường và tan học. Tại Trường THPT Cù Chính Lan, Ban tổ chức đã trao tặng 25 mũ bảo hiểm đạt chuẩn, tổng trị giá 7,5 triệu đồng do Công ty TNHH BMC Hòa Bình hỗ trợ. Hoạt động này góp phần khuyến khích học sinh hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm đúng quy định khi tham gia giao thông. Không riêng ở Trường THPT Cù Chính Lan, các chương trình tuyên truyền về ATGT đã được triển khai tại nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn như: Trường THCS Cao Dương, Trường Tiểu học Cao Dương, Trường Mầm non Cao Dương và điểm trường thuộc Trường THCS Cao Dương tại Long Sơn. Việc mở rộng tuyên truyền đến nhiều cấp học góp phần đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với học sinh, đồng thời nâng cao trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên và phụ huynh trong giáo dục, hướng dẫn các em chấp hành quy định.

Trung tá Phạm Văn Ba - Phó trưởng Công an xã Cao Dương cho biết: Thông qua việc phối hợp với các cơ sở giáo dục tổ chức tuyên truyền, chúng tôi mong muốn giúp học sinh nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng nhận diện, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là những vấn đề liên quan đến ATGT, ma túy, tội phạm trên không gian mạng và bạo lực học đường, góp phần hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông trong học sinh, phòng ngừa vi phạm và tai nạn. Thời gian tới, Công an xã tiếp tục phối hợp với nhà trường, gia đình và các lực lượng liên quan đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, đồng thời phát huy hiệu quả mô hình “Cổng trường ATGT”, tạo môi trường học đường an toàn, lành mạnh để các em yên tâm học tập, rèn luyện.

Đinh Thắng