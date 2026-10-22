Quốc phòng - An ninh
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Xã Nật Sơn ra mắt 2 mô hình “Điểm chữa cháy công cộng”

Xã Nật Sơn vừa tổ chức ra mắt và đưa vào hoạt động mô hình “Điểm chữa cháy công cộng” tại thôn Sáng Trong và thôn Tre Thị, với sự tham gia của 20 hộ gia đình. Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao khả năng phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố cháy, nổ ngay từ khu dân cư.

Xã Nật Sơn ra mắt 2 mô hình “Điểm chữa cháy công cộng”Mô hình “Điểm chữa cháy công cộng” tại thôn Tre Thị, xã Nật Sơn được ra mắt và đưa vào hoạt động.

Mô hình “Điểm chữa cháy công cộng” có Ban Chỉ đạo, quy chế hoạt động và nội quy quản lý, sử dụng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Các hộ tham gia được tuyên truyền, hướng dẫn nhận diện nguy cơ cháy, nổ và kỹ năng xử lý tình huống ban đầu; đồng thời, chủ động trang bị kiến thức, nâng cao ý thức phòng ngừa, sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau khi có sự cố xảy ra.

Để các mô hình hoạt động hiệu quả, UBND xã Nật Sơn giao Công an xã phát huy vai trò nòng cốt trong hướng dẫn, kiểm tra, duy trì hoạt động; yêu cầu Ban Chỉ đạo mô hình phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra, bảo quản tốt các phương tiện được trang bị, bảo đảm sẵn sàng sử dụng khi có sự cố.

Việc ra mắt 2 mô hình “Điểm chữa cháy công cộng” tại khu dân cư góp phần phát huy phương châm “4 tại chỗ”, nâng cao khả năng ứng phó ban đầu với các tình huống cháy, nổ, hạn chế thiệt hại về người và tài sản, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Ngọc Tuấn


Ngọc Tuấn

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Mô hình Phương châm 4 tại chỗ Phòng cháy chữa cháy công cộng Cháy nổ Phương tiện An ninh trật tự Khu dân cư Sự cố Sẵn sàng
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

“Gian hàng 0 đồng” - Sẻ chia yêu thương

“Gian hàng 0 đồng” - Sẻ chia yêu thương
2026-10-22 13:10:00

baophutho.vn Bám sát phương châm “Gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ”, lực lượng Công an xã Toàn Thắng đã triển khai các mô hình an sinh xã hội thiết...

Đi tìm tên cho người nằm lại

Đi tìm tên cho người nằm lại
2026-10-22 07:01:00

baophutho.vn Trước khi “Chiến dịch 500 ngày đêm” được triển khai, tỉnh Phú Thọ xác định 5.050 mộ liệt sĩ thiếu hoặc không có thông tin cần lấy mẫu phục vụ...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long