Công an xã Chân Mộng nâng cao hiệu quả cải cách hành chính

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và lấy sự hài lòng của người dân làm mục tiêu phục vụ, Công an xã Chân Mộng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cải cách hành chính, gắn với chuyển đổi số trong quản lý dân cư, thực hiện các thủ tục liên quan, góp phần xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, hiệu quả ngay từ cơ sở.

Cán bộ Công an xã Chân Mộng hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, có tác động trực tiếp đến chất lượng phục vụ Nhân dân, Công an xã Chân Mộng chú trọng nâng cao trách nhiệm của từng cán bộ, chiến sĩ, duy trì kỷ luật, kỷ cương công vụ, thực hiện nghiêm quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ. Cùng với việc công khai, minh bạch các thủ tục, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, từng bước đổi mới phương thức làm việc theo hướng hiện đại, thuận tiện.

Từ đầu năm đến nay, Công an xã đã tiếp nhận, hỗ trợ giải quyết gần 4.800 hồ sơ cấp căn cước công dân; thực hiện trên 8.000 trường hợp định danh điện tử. Trong tiếp nhận, hướng dẫn thực hiện dịch vụ công, đơn vị đã xử lý hơn 9.000 hồ sơ, đạt 94,26%.

Những con số này cho thấy khối lượng công việc lớn được triển khai thường xuyên, đồng thời phản ánh nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ trong việc hỗ trợ người dân tiếp cận các thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu quản lý dân cư trong tình hình mới. Nổi bật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ là kết quả đợt cao điểm cấp căn cước công dân và định danh điện tử cho công dân từ 6 đến 14 tuổi.

Với tinh thần chủ động, quyết liệt, Công an xã đã tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch, tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người dân chuẩn bị thông tin, phối hợp thực hiện các thủ tục cho trẻ em thuộc diện cấp căn cước và đăng ký định danh điện tử. Kết quả, đơn vị đã cấp hơn 2.000 căn cước, thực hiện trên 3.300 trường hợp định danh điện tử, xếp thứ 20/148 xã, phường toàn tỉnh. Kết quả trên thể hiện sự nỗ lực của tập thể cán bộ, chiến sĩ trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đồng thời cho thấy hiệu quả của công tác phối hợp, tuyên truyền, hướng dẫn người dân.

Đồng chí Đinh Công Lượng - Trưởng Công an xã Chân Mộng cho biết: Đơn vị xác định cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đây cũng là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự và chất lượng phục vụ Nhân dân.

Vì vậy, Công an xã tập trung nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, đẩy mạnh hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đồng thời tăng cường rà soát, làm sạch, cập nhật dữ liệu dân cư, bảo đảm thông tin chính xác, đầy đủ. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công tác.

Công an xã Chân Mộng hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục cấp căn cước, đăng ký định danh điện tử.

Song song với giải quyết thủ tục cấp căn cước và định danh điện tử, Công an xã Chân Mộng chú trọng xây dựng, hoàn thiện dữ liệu dân cư, phục vụ hiệu quả công tác quản lý và cung cấp dịch vụ công. Đến nay, trên địa bàn xã có trên 31.000 công dân đủ điều kiện được cấp tài khoản định danh điện tử, đạt 88,03%; trong số đó, gần 31.000 tài khoản được kích hoạt, đạt 98,74% số tài khoản được cấp. Cùng với đó, đơn vị tập trung rà soát, đối chiếu, bổ sung và cập nhật thông tin dân cư, nhất là những trường hợp còn thiếu dữ liệu hoặc cần điều chỉnh thông tin sau sắp xếp đơn vị hành chính. Từ đầu năm đến nay, Công an xã đã rà soát, cập nhật gần 12.000 trường hợp thiếu thông tin. Công tác tích hợp thẻ bảo hiểm y tế cũng được quan tâm triển khai, với gần 13.000 trường hợp.

Trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện và giấy phép lái xe, cải cách hành chính tiếp tục được thể hiện rõ qua việc đẩy mạnh tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến. Đơn vị đã tiếp nhận trên 3.200 hồ sơ đăng ký phương tiện lần đầu, thu hồi, sang tên, cấp đổi, cấp lại giấy tờ phương tiện, cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe. 100% hồ sơ được thực hiện trực tuyến và giải quyết đúng hạn hoặc trước hạn, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho người dân, nâng cao tính công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính.

Để duy trì kết quả đạt được, Công an xã Chân Mộng tiếp tục xác định con người là yếu tố quyết định chất lượng cải cách hành chính. Mỗi cán bộ, chiến sĩ không chỉ cần nắm vững quy định, thành thạo quy trình nghiệp vụ mà còn phải có thái độ ứng xử chuẩn mực, tận tình hướng dẫn và chủ động tháo gỡ vướng mắc cho người dân. Việc ứng dụng công nghệ được thực hiện đồng thời với nâng cao chất lượng tiếp dân, bảo đảm người dân được hỗ trợ phù hợp, nhất là những người cao tuổi hoặc chưa quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Thời gian tới, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của tài khoản định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến; tăng cường rà soát, chuẩn hóa dữ liệu dân cư, nâng cao tỷ lệ tích hợp thông tin bảo hiểm y tế và thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số theo kế hoạch. Đồng thời chú trọng kiểm tra tiến độ, chất lượng giải quyết hồ sơ, chấn chỉnh kịp thời những hạn chế phát sinh, bảo đảm các thủ tục được thực hiện đúng quy định, đúng thời hạn.

Hoàng Hương