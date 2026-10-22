Đưa chính sách nhà ở xã hội đến đúng đối tượng

22/10/2026 15:05 GMT+7

baophutho.vn Với những người có thu nhập thấp, sở hữu một căn nhà phù hợp với khả năng chi trả luôn là mong muốn lớn. Tuy nhiên, để hiện thực hóa ước mơ an cư, người dân không chỉ cần một dự án có mức giá phù hợp, mà còn cần được tiếp cận đầy đủ thông tin, hiểu rõ điều kiện mua nhà và có cơ hội vay vốn ưu đãi. Tại Phú Thọ, việc công khai thông tin dự án, hướng dẫn hồ sơ và kết nối tín dụng ưu đãi đang từng bước đưa chính sách nhà ở xã hội đến với người có nhu cầu thực.