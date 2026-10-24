Nghị quyết quy định mức hỗ trợ, bồi dưỡng và một số mức chi cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh

Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, tăng cường quản lý môi trường bằng dữ liệu

2026-10-24 11:29:00 Sáng 24-10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày tờ trình về 2 dự án: Luật Tài nguyên, môi trường biển và...

Vị thế quốc gia

2026-10-24 09:19:00 baophutho.vn Trong quan hệ quốc tế, không có sự bảo đảm nào thay thế được năng lực tự quyết của một quốc gia. Viện trợ, liên minh và những cam kết chính trị...

Gặp mặt nhân kỷ niệm 79 năm Chiến thắng Sông Lô

2026-10-23 18:15:00 baophutho.vn Chiều 23/10, xã Đoan Hùng tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 79 năm Chiến thắng Sông Lô (24/10/1947 – 24/10/2026), ôn lại một trong những chiến công...

Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận các dự án Luật về văn bản quy...

2026-10-23 16:28:00 baophutho.vn Ngày 23/10, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI tiếp tục nghe trình bày tờ trình, báo cáo thẩm tra về các dự án Luật và thảo luận ở Tổ.

Gắn ưu đãi đầu tư đặc biệt với kết quả thực hiện cam kết của doanh nghiệp

2026-10-23 14:51:00 Chính phủ đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt, trong đó cho phép Chính phủ quyết định gói chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vượt trội thuộc...

Hơn 300 đại biểu tham gia Diễn đàn “Lắng nghe dân nói”

2026-10-23 12:18:00 baophutho.vn Sáng 23/10, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh tổ chức Diễn đàn “Lắng nghe dân nói” chuyên đề: Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng,...