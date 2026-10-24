Nghị quyết quy định mức hỗ trợ, bồi dưỡng và một số mức chi cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh

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Nghị quyết được HĐND tỉnh khóa XX thông qua ngày 14/10/2026, tại Kỳ họp thứ Năm (Kỳ họp chuyên đề).
Sáng 24-10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày tờ trình về 2 dự án: Luật Tài nguyên, môi trường biển và...
baophutho.vn Trong quan hệ quốc tế, không có sự bảo đảm nào thay thế được năng lực tự quyết của một quốc gia. Viện trợ, liên minh và những cam kết chính trị...
baophutho.vn Chiều 23/10, xã Đoan Hùng tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 79 năm Chiến thắng Sông Lô (24/10/1947 – 24/10/2026), ôn lại một trong những chiến công...
baophutho.vn Ngày 23/10, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI tiếp tục nghe trình bày tờ trình, báo cáo thẩm tra về các dự án Luật và thảo luận ở Tổ.
Chính phủ đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt, trong đó cho phép Chính phủ quyết định gói chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vượt trội thuộc...
baophutho.vn Sáng 23/10, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh tổ chức Diễn đàn “Lắng nghe dân nói” chuyên đề: Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng,...
baophutho.vn Bám sát các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên, Đảng bộ xã Hội Thịnh chú trọng công tác phát triển đảng viên, coi đây là nhiệm vụ quan...