Chính trị
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Nghị quyết quy định mức hỗ trợ, bồi dưỡng và một số mức chi cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh

Nghị quyết được HĐND tỉnh khóa XX thông qua ngày 14/10/2026, tại Kỳ họp thứ Năm (Kỳ họp chuyên đề).

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ, bồi dưỡng và một số mức chi cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ, bồi dưỡng và một số mức chi cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh



 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng HĐND tỉnh Nghị quyết An ninh trật tự Quy định Gia bảo Hỗ trợ bồi dưỡng cơ sở
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