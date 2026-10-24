Học sinh Trường THPT Hạ Hòa giành giải Nhất bảng B Cuộc thi Sáng tạo trẻ quốc gia về trí tuệ nhân tạo

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Theo Thông báo số 262-TB/KHCN ngày 22/10/2026 của Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ (Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh), đội tuyển học sinh của Trường THPT Hạ Hòa (xã Hạ Hòa) đã xuất sắc giành giải Nhất bảng B (khối THPT) khu vực miền Bắc tại Cuộc thi Sáng tạo trẻ quốc gia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo năm 2026.
Với kết quả này, đội thi của nhà trường đã chính thức được lựa chọn là một trong những đại diện tiêu biểu tham dự vòng Chung kết toàn quốc, dự kiến diễn ra từ ngày 20 - 22/11/2026 tại Thủ đô Hà Nội.
Nhóm học sinh Trường THPT Hạ Hòa thực hiện dự án dự thi.
Đội tuyển của Trường THPT Hạ Hòa tham dự cuộc thi có 3 học sinh lớp 11A1, gồm: Đinh Việt Anh (đội trưởng) và Hán Linh Linh, Nguyễn Minh Tuấn, dưới sự hướng dẫn của thầy Lê Huy – giáo viên môn Toán, Chủ nhiệm CLB STEM nhà trường.
Tại sân chơi trí tuệ uy tín, quy tụ nhiều đội thi mạnh đến từ các trường THPT chuyên và các trường trọng điểm khu vực miền Bắc, các em đã thể hiện bản lĩnh tự tin, tư duy sắc bén cùng khả năng làm chủ công nghệ thông qua dự án mang tên “ILLUSION OF COMPETENCE DETECTOR” (công cụ phát hiện ảo tưởng năng lực).
Nhóm học sinh Trường THPT Hạ Hòa thuyết minh quy trình triển khai dự án.
Dự án xuất phát từ chính những trăn trở và quan sát thực tiễn trong quá trình học tập hằng ngày. Nhóm tác giả nhận thấy một bộ phận không nhỏ học sinh, sinh viên khi nghe giảng hoặc tự ôn tập thường có cảm giác chủ quan rằng mình đã hiểu bài và nắm chắc kiến thức, nhưng khi bước vào các kỳ thi thực tế hoặc gặp dạng bài mới lại rơi vào trạng thái lúng túng, dẫn đến mất điểm đáng tiếc và ảnh hưởng đến tâm lý tự học.
Hiện tượng tâm lý tự đánh giá năng lực bản thân cao hơn thực tế này được gọi là “Ảo tưởng năng lực”. Trong bối cảnh phần lớn các công cụ hỗ trợ học tập hiện nay mới chỉ dừng lại ở việc chấm và chữa bài thông thường, nhóm đã quyết tâm xây dựng một hệ thống chuyên sâu nhằm giúp người học sớm nhận diện những lỗ hổng kiến thức bản chất để kịp thời điều chỉnh phương pháp ôn luyện.
Thành tích giải Nhất vòng khu vực của các em là minh chứng rõ nét cho sự nhạy bén trong tư duy nghiên cứu khoa học, tinh thần tự học sáng tạo và khả năng ứng dụng công nghệ số để giải quyết các bài toán thực tiễn của tuổi trẻ Trường THPT Hạ Hòa.
Hiền Mai
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