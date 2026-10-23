Giá vàng hôm nay 23-10: Vàng chịu áp lực bán tháo

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh, mất hơn 100 USD/ounce so với hôm qua, trong khi vàng miếng SJC trong nước giảm 300.000 đồng/lượng. Áp lực bán tháo khiến giá vàng tiến sát ngưỡng hỗ trợ quan trọng.

Sáng nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 139 – 142 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở 2 chiều mua - bán so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự Công ty Vàng bạc đá Phú Nhuận (PNJ) và Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng ở mức 139 – 142 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở 2 chiều mua - bán so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng miếng SJC ở mức 138,1 – 142,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), duy trì ổn định so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 4,2 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 138 – 142 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 136– 140 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng. Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 138,1 – 142,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới giảm mạnh do áp lực bán tháo

Theo Kitco News, giá vàng thế giới sáng nay ghi nhận ở mức 4.010 USD/ounce, giảm 105 USD/Ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.070 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 127 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Theo Jesse Colombo, nhà phân tích kim loại quý độc lập, người sáng lập BubbleBubble Report, đợt bán tháo mạnh hôm qua đã xóa sạch đà tăng của giá vàng kể từ mùa hè. Diễn biến bất thường của đồng Đô la và lợi suất trái phiếu Mỹ cho thấy áp lực giảm giá có thể không chỉ đến từ hoạt động thanh lý tài sản, mà còn liên quan đến khả năng chính phủ Nhật Bản can thiệp để hỗ trợ đồng Yên.

Trao đổi với Kitco News, Colombo cho biết ông gặp khó khăn trong việc lý giải diễn biến của thị trường vàng. Thông thường, khi vàng giảm mạnh, chỉ số Đô la có xu hướng tăng, nhưng phiên này đồng Đô la lại suy yếu. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Mỹ cũng giảm nhưng không hỗ trợ giá kim loại quý như kỳ vọng.

Theo Colombo, đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là nhóm liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), có thể là một trong những nguyên nhân khiến nhà đầu tư thanh lý tài sản. Bên cạnh đó, tâm lý thận trọng trước cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới, trong bối cảnh lo ngại Chủ tịch Fed Kevin Warsh có thể duy trì lập trường cứng rắn, cũng gây sức ép lên thị trường.

Về kỹ thuật, Colombo cho biết giá vàng đang tiến gần vùng hỗ trợ quan trọng 3.900–4.000 USD/ounce, nơi kim loại quý từng phục hồi vào mùa hè năm ngoái. Ông cho rằng chưa nên vội kết luận xu hướng giảm sẽ tiếp diễn khi giá chưa xuyên thủng vùng hỗ trợ này. Theo ông, việc lợi suất trái phiếu Mỹ giảm có thể phần nào hạn chế đà đi xuống của vàng. Nếu lợi suất tăng trong phiên, giá kim loại quý có thể đã giảm sâu hơn và xuyên thủng mốc 4.000 USD/ounce.

https://hanoimoi.vn/gia-vang-hom-nay-23-10-vang-chiu-ap-luc-ban-thao-1762408.html

Theo hanoimoi.vn