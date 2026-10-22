Giá xăng E10RON95-III giảm hơn 1.800 đồng/lít

Từ 15h ngày 22-10, liên bộ Công Thương – Tài chính điều chỉnh giá các mặt hàng xăng, dầu trên thị trường.

Theo đó, giá bán lẻ xăng E5RON92 giảm 1.610 đồng/lít; xăng E10RON95-III giảm 1.816 đồng/lít; giá dầu diesel 0.05S tăng 444 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 1.238 đồng/kg.

Một cửa hàng xăng, dầu của Petrolimex. Ảnh: PTM

Theo liên bộ Công Thương – Tài chính, thị trường xăng, dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố địa chính trị, cung cầu, khiến giá thành phẩm xăng, dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng.

Trên cơ sở đó, liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng, dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) với xăng sinh học là 300 đồng/lít và không chi sử dụng quỹ.

Giá bán các mặt hàng xăng, dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: Xăng E5RON92 không cao hơn 25.361 đồng/lít (giảm 1.610 đồng/lít); xăng E10RON95-III không cao hơn 25.213 đồng/lít (giảm 1.816 đồng/lít), thấp hơn xăng E5RON92 148 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S không cao hơn 29.550 đồng/lít (tăng 444 đồng/lít); dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 23.373 đồng/kg (tăng 1.238 đồng/kg).

Cùng ngày, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) cho biết tiếp tục triển khai chương trình “PVOIL chung tay bình ổn, tiếp sức hành trình” đến 15h ngày 29-10, duy trì mức giảm 350 đồng/lít xăng, dầu tại 1.100 cửa hàng trực thuộc Tổng công ty trên toàn quốc, nhằm chia sẻ chi phí nhiên liệu với người tiêu dùng.

https://hanoimoi.vn/gia-xang-e10ron95-iii-giam-hon-1-800-dong-lit-1762296.html

Theo hanoimoi.vn