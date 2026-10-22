Giá xăng E10RON95-III giảm hơn 1.800 đồng/lít

{title}
{publish}
{head}
Từ 15h ngày 22-10, liên bộ Công Thương – Tài chính điều chỉnh giá các mặt hàng xăng, dầu trên thị trường.
Theo đó, giá bán lẻ xăng E5RON92 giảm 1.610 đồng/lít; xăng E10RON95-III giảm 1.816 đồng/lít; giá dầu diesel 0.05S tăng 444 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 1.238 đồng/kg.
Một cửa hàng xăng, dầu của Petrolimex. Ảnh: PTM
Theo liên bộ Công Thương – Tài chính, thị trường xăng, dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố địa chính trị, cung cầu, khiến giá thành phẩm xăng, dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng.
Trên cơ sở đó, liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng, dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) với xăng sinh học là 300 đồng/lít và không chi sử dụng quỹ.
Giá bán các mặt hàng xăng, dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: Xăng E5RON92 không cao hơn 25.361 đồng/lít (giảm 1.610 đồng/lít); xăng E10RON95-III không cao hơn 25.213 đồng/lít (giảm 1.816 đồng/lít), thấp hơn xăng E5RON92 148 đồng/lít.
Dầu diesel 0.05S không cao hơn 29.550 đồng/lít (tăng 444 đồng/lít); dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 23.373 đồng/kg (tăng 1.238 đồng/kg).
Cùng ngày, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) cho biết tiếp tục triển khai chương trình “PVOIL chung tay bình ổn, tiếp sức hành trình” đến 15h ngày 29-10, duy trì mức giảm 350 đồng/lít xăng, dầu tại 1.100 cửa hàng trực thuộc Tổng công ty trên toàn quốc, nhằm chia sẻ chi phí nhiên liệu với người tiêu dùng.
https://hanoimoi.vn/gia-xang-e10ron95-iii-giam-hon-1-800-dong-lit-1762296.html
Theo hanoimoi.vn
baophutho.vn Sau 9 tháng duy trì mức tăng trưởng 10,01%, Phú Thọ bước vào quý IV với yêu cầu cao hơn: Phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 11% trong năm...
baophutho.vn Với những người có thu nhập thấp, sở hữu một căn nhà phù hợp với khả năng chi trả luôn là mong muốn lớn. Tuy nhiên, để hiện thực hóa ước mơ an...
baophutho.vn Chiều 22/10, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc...
baophutho.vn Thời gian qua, công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trong lĩnh vực nông nghiệp, an toàn thực phẩm tiếp tục được tỉnh Phú Thọ tăng cường.
Giá vàng hôm nay 22-10 không có nhiều biến động ở phân khúc vàng miếng, trong khi vàng nhẫn ghi nhận mức tăng nhẹ. Giới chuyên gia đánh giá kim loại quý vẫn có triển vọng tăng...
baophutho.vn Là xã miền núi, thế mạnh chủ yếu là đồi rừng nên trước đây người dân Xuân Đài không có tập quán sản xuất vụ Đông. Vài năm gần đây, dưới sự...
baophutho.vn Sau sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Phú Thọ có không gian tài nguyên rộng hơn, chủng loại khoáng sản phong phú, tạo nguồn nguyên liệu quan...