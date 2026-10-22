Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực nông nghiệp, an toàn thực phẩm

Thời gian qua, công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trong lĩnh vực nông nghiệp, an toàn thực phẩm tiếp tục được tỉnh Phú Thọ tăng cường.

Trong lĩnh vực thú y và an toàn thực phẩm, các lực lượng chức năng đã phối hợp phát hiện, xử lý nhiều trường hợp giết mổ, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm để kinh doanh.

Cụ thể, trong tháng 9/2026, lực lượng chức năng đã xử lý 3 trường hợp, buộc tiêu hủy 165kg nội tạng động vật và 6 con lợn với tổng trọng lượng hơn 1.000kg; xử phạt vi phạm hành chính 3 vụ với tổng số tiền 20 triệu đồng. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ việc liên quan.

Cán bộ Đội Quản lý thị trường số 3 phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông và xã Đoan Hùng kiểm tra xe tải, phát hiện nội tạng động vật không rõ nguồn gốc đang được vận chuyển.

Trong đợt phối hợp kiểm tra khác, các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 7 trường hợp vi phạm về giết mổ, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm; buộc tiêu hủy trên 5.100kg động vật, sản phẩm động vật. Cơ quan Quản lý thị trường xử phạt 6 đối tượng với tổng số tiền 60 triệu đồng, Công an phường Vĩnh Yên khởi tố 1 vụ việc.

Đối với lĩnh vực kinh doanh thuốc thú y và phân bón, trong tháng 9/2026, cơ quan chức năng đã xử lý 16 vụ vi phạm theo kết quả kiểm nghiệm mẫu không đạt yêu cầu. Trong đó có 9 vụ vi phạm quy định về buôn bán, chất lượng thuốc thú y; 7 vụ sản xuất, buôn bán, tiêu thụ phân bón có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 331 triệu đồng.

Công tác kiểm tra an toàn thực phẩm cũng được chú trọng với 8 cuộc kiểm tra tại 12 Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm cấp xã, phường và 43 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Qua kiểm tra, có 40 cơ sở chấp hành quy định, 3 cơ sở vi phạm; các cơ quan chức năng đã xử phạt 3 cơ sở với tổng số tiền 26 triệu đồng.

Trong lĩnh vực quản lý vật tư nông nghiệp, 18 cuộc kiểm tra được triển khai đối với 165 tổ chức, cá nhân. Kết quả, có 133 cơ sở chấp hành quy định của pháp luật, 32 cơ sở vi phạm. Các cơ quan chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính 32 cơ sở với tổng số tiền hơn 293 triệu đồng.

Việc tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, kinh doanh thực phẩm; ngăn chặn thực phẩm không bảo đảm an toàn và vật tư nông nghiệp không đạt chất lượng lưu thông trên thị trường.

Lệ Oanh