Đức Nhàn khơi thông nguồn lực, tạo đà phát triển

Phát huy tiềm năng nông, lâm nghiệp, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công và đẩy mạnh cải cách hành chính đang trở thành những hướng đi quan trọng giúp xã Đức Nhàn khai thác hiệu quả nguồn lực tại chỗ, tạo động lực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân.

Vươn mình trong gian khó

Tại xã Đức Nhàn, nông, lâm nghiệp vẫn giữ vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế, gắn trực tiếp với sinh kế của người dân. Vì vậy, phát huy lợi thế đất đai, tài nguyên rừng và sức lao động của cộng đồng là hướng đi được địa phương chú trọng.

Lãnh đạo xã Đức Nhàn cùng các đơn vị liên quan kiểm tra thực địa mặt bằng phục vụ thi công các công trình hạ tầng trên địa bàn.

Bên cạnh cây trồng truyền thống, địa phương bước đầu thí điểm một số mô hình có khả năng tạo giá trị gia tăng như trồng bí lấy hạt giống, mướp đắng lấy hạt và một số giống khoai đặc sản địa phương. Những mô hình này mở ra hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, song cần được đánh giá kỹ về hiệu quả kinh tế, khả năng tiêu thụ và điều kiện nhân rộng, tránh sản xuất theo phong trào, thiếu đầu ra ổn định.

Hiện phát triển kinh tế - xã hội của Đức Nhàn vẫn gặp khó khăn do sản xuất nhỏ lẻ, ứng dụng khoa học kỹ thuật và liên kết giữa sản xuất với tiêu thụ chưa bền vững. Xã đã khuyến khích các hộ liên kết sản xuất, chia sẻ kinh nghiệm, thống nhất quy trình kỹ thuật và chủ động tìm kiếm đầu mối tiêu thụ. Các tổ chức hội, đoàn thể tiếp tục phát huy vai trò hỗ trợ người dân tiếp cận vốn, kiến thức sản xuất và những mô hình kinh tế hiệu quả.

Nguồn vốn tín dụng chính sách và Quỹ Hỗ trợ nông dân đang được khai thác nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất. Hội Nông dân xã hiện quản lý 300 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân; phối hợp quản lý tổng dư nợ ủy thác 64 tỷ đồng tại Ngân hàng Chính sách xã hội và Agribank. Toàn xã duy trì 4 mô hình kinh tế do hội viên làm chủ, có thu nhập ổn định từ 100 đến 150 triệu đồng/năm trở lên.

Thực tế cho thấy, nguồn vốn chỉ phát huy hiệu quả khi gắn với nhu cầu sản xuất và khả năng tổ chức thực hiện của người vay. Do đó, lựa chọn mô hình phù hợp, hướng dẫn sử dụng vốn đúng mục đích và hỗ trợ kết nối thị trường là những giải pháp cần thiết để nâng cao thu nhập, tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Bên cạnh sản xuất nông nghiệp, tài nguyên rừng cũng là lợi thế cần được phát huy gắn với bảo vệ môi trường và cải thiện sinh kế. Địa phương hiện quản lý, bảo vệ hơn 4.200ha rừng tự nhiên. Trong 9 tháng năm 2026, xã trồng mới 92ha rừng tập trung, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 56,6%. Đây là nền tảng quan trọng bảo vệ hệ sinh thái, đồng thời đặt ra yêu cầu gắn công tác bảo vệ rừng với tạo sinh kế, nâng cao trách nhiệm của người dân trong quản lý tài nguyên.

Gỡ điểm nghẽn, nâng hiệu quả nguồn lực

Cùng với khai thác tiềm năng sẵn có, Đức Nhàn tập trung nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, sử dụng vốn đầu tư công và cải cách hành chính. Đây là những lĩnh vực tác động trực tiếp đến chất lượng điều hành, tiến độ các công trình và khả năng tạo động lực phát triển tại địa phương.

Nhân viên Y tế xã Đức Nhàn khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi trên địa bàn.

Trong 9 tháng năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế trên địa bàn đạt 67,06 tỷ đồng, bằng 58,77% kế hoạch năm. Tỷ lệ giải ngân các công trình đầu tư công chuyển tiếp đạt 91,91%, trong khi các công trình khởi công mới đạt 64,68%. Kết quả này cho thấy, cần tiếp tục rà soát tiến độ, xác định nguyên nhân chậm trễ và tập trung tháo gỡ khó khăn đối với các dự án chưa đáp ứng yêu cầu.

Trong lĩnh vực quản lý đất đai, xã đã hoàn thành làm sạch dữ liệu tại 7/10 thôn, đạt 70%. Đây là bước tiến trong chuẩn hóa thông tin, nâng cao hiệu quả quản lý và giải quyết thủ tục hành chính. Tuy nhiên, địa phương cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành khối lượng công việc còn lại, bảo đảm dữ liệu đầy đủ, phục vụ hiệu quả công tác quản lý và triển khai các nhiệm vụ phát triển.

Cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền. Trong 9 tháng, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã tiếp nhận, giải quyết 1.253 hồ sơ thủ tục hành chính; tỷ lệ số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết đạt 95,8%, không có hồ sơ tồn đọng, kéo dài.

Kết quả trên cho thấy việc ứng dụng công nghệ, chuẩn hóa quy trình và nâng cao trách nhiệm của cán bộ góp phần rút ngắn thời gian xử lý công việc, tiết kiệm chi phí cho người dân, nâng cao hiệu quả điều hành.

Theo đồng chí Quản Văn Giang - Chủ tịch UBND xã, Đức Nhàn xác định khơi thông nguồn lực phải gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, rõ nhiệm vụ trọng tâm và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị. Xã tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, đẩy nhanh hoàn thiện dữ liệu đất đai và tiếp tục cải cách hành chính; đồng thời phát huy tiềm năng nông, lâm nghiệp, khuyến khích người dân đổi mới phương thức sản xuất, tăng cường liên kết để từng bước nâng cao thu nhập.

Khơi dậy sức dân, tạo nền tảng bền vững

Nguồn lực quan trọng của Đức Nhàn còn nằm ở sự đồng thuận và tham gia của Nhân dân. Vì vậy, nâng cao chất lượng công tác dân vận, phát huy dân chủ ở cơ sở và nhân rộng những mô hình hiệu quả cần được triển khai đồng bộ với nhiệm vụ phát triển kinh tế.

Trong 9 tháng năm 2026, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã triển khai nhiều hoạt động gắn với an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và hỗ trợ phát triển kinh tế. Các hội, đoàn thể tham gia quản lý nguồn vốn ủy thác, duy trì mô hình kinh tế, vận động hội viên vệ sinh đường giao thông, nạo vét kênh mương. Những hoạt động này góp phần cải thiện điều kiện sống, củng cố tinh thần cộng đồng và tạo nền tảng cho phát triển lâu dài.

Lãnh đạo xã Đức Nhàn thăm mô hình nuôi cá lồng tại thôn Mường Chiềng.

Đảng ủy xã chỉ đạo xây dựng mô hình gia đình đảng viên tại thôn Nà Mười. Mô hình phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong vận động Nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ môi trường. Khi gắn với những việc làm cụ thể, thiết thực, mô hình sẽ góp phần đưa chủ trương của cấp ủy đến gần hơn với đời sống người dân.

Thời gian tới, Đức Nhàn tập trung hoàn thành các nhiệm vụ chậm tiến độ, nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công, hoàn thiện dữ liệu đất đai, củng cố các mô hình sản xuất và tăng cường liên kết tiêu thụ nông sản. Xã tiếp tục đề cao trách nhiệm người đứng đầu, nâng cao chất lượng phối hợp và thường xuyên kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Với Đức Nhàn, khơi thông nguồn lực không chỉ là huy động thêm vốn hay khai thác tài nguyên sẵn có mà còn là tổ chức sản xuất hiệu quả, sử dụng ngân sách đúng trọng tâm, quản lý đất đai chặt chẽ và phát huy tinh thần chủ động của người dân. Khi các nguồn lực được kết nối đồng bộ, địa phương sẽ có thêm điều kiện tháo gỡ khó khăn, tạo động lực phát triển kinh tế và từng bước nâng cao đời sống Nhân dân.

Quang Nam