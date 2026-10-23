Để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Ngành Du lịch của tỉnh đang trên đà bứt phá khi sở hữu không gian phát triển rộng, tài nguyên đa dạng và thị trường ngày càng mở rộng. Việc thu hút đầu tư, hoàn thiện hạ tầng, tạo sản phẩm khác biệt và kết nối các vùng là chìa khóa để biến tiềm năng thành động lực tăng trưởng.

PriorBay Resort - Khu du lịch sinh thái Ngòi Hoa, xã Mường Hoa từng bước được đầu tư thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài tỉnh.

Những con số ấn tượng

Từ không gian linh thiêng của Đền Hùng đến những đỉnh núi mây phủ trắng ở Tam Đảo; từ nguồn khoáng nóng Thanh Thủy, Kim Bôi đến mặt hồ Hòa Bình xanh thẳm... tạo nên hệ sinh thái du lịch đa dạng, bổ trợ cho nhau, hình thành chuỗi sản phẩm “giữ chân” du khách lâu hơn và tạo ra giá trị kinh tế lớn hơn. Toàn tỉnh hiện có 1.525 cơ sở lưu trú, trong đó có 92 khách sạn từ 1-5 sao. 9 tháng năm 2026, tỉnh đón khoảng 13,4 triệu lượt khách, tăng 10,29% so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu ước đạt gần 13.700 tỷ đồng, tăng 11,02% so với cùng kỳ.

Cùng với sự tăng trưởng, toàn tỉnh hiện có hàng chục dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch được cấp phép thực hiện với tổng mức đầu tư hàng chục ngàn tỷ đồng. Đáng chú ý là Tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng do Sun Group đầu tư với tổng mức vốn hơn 21.000 tỷ đồng tại địa bàn các xã Kim Bôi, Dũng Tiến, Mường Vang... Trong đó, các dự án hướng tới hình thành không gian nghỉ dưỡng cao cấp, khai thác giá trị nguồn khoáng nóng Kim Bôi kết hợp cảnh quan núi rừng, khí hậu và các giá trị sinh thái của khu vực phía Nam tỉnh.

Đồng chí Bùi Xuân Trường - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng, thu hút đầu tư không thể chỉ dừng ở việc kêu gọi doanh nghiệp rót vốn. Để dòng vốn thực sự biến thành những công trình, sản phẩm và dịch vụ cụ thể, điều quan trọng là tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, quy hoạch đồng bộ và chủ động tháo gỡ khó khăn về thủ tục, đất đai, hạ tầng kết nối, tạo điều kiện để các dự án sớm triển khai hiệu quả. Cùng với thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực, tỉnh cần ưu tiên những dự án có tính liên kết, tạo ra sản phẩm du lịch chất lượng cao, hoàn thiện chuỗi dịch vụ và nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến. Mục tiêu không chỉ gia tăng vốn đầu tư mà còn kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu của du khách và tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Những năm qua, tỉnh tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng, nâng cấp hệ thống giao thông kết nối các khu, điểm du lịch với trung tâm kinh tế, đô thị và các địa phương lân cận. Các cảng du lịch, bến thủy nội địa trên hồ Hòa Bình, sông Đà, sông Lô từng bước được cải tạo. Hệ thống lưu trú, khu nghỉ dưỡng, khách sạn, trung tâm hội nghị, khu vui chơi giải trí cũng được mở rộng với sự tham gia của nhiều nhà đầu tư. Tuy nhiên, bài toán phát triển ngành công nghiệp không khói trên địa bàn vẫn còn những “điểm nghẽn”. Nhiều khu, điểm du lịch chưa được đầu tư đồng bộ; khả năng kết nối giữa các vùng còn hạn chế; sản phẩm chưa thực sự khác biệt; chất lượng dịch vụ chưa đồng đều, thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách còn thấp...

Định hướng chiến lược

Mục tiêu của tỉnh không dừng ở việc tăng số lượng du khách. Tại Nghị quyết số 29-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đề án về phát triển du lịch của tỉnh giai đoạn 2026 - 2030 của UBND tỉnh đã xác định rõ mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, xây dựng Phú Thọ thành trung tâm du lịch văn hóa - lễ hội quốc gia và đón ít nhất 20 triệu lượt khách vào năm 2030; phấn đấu có khoảng 7,8 triệu lượt khách lưu trú, tổng doanh thu từ khách du lịch đạt 26.500 tỷ đồng, toàn tỉnh có trên 22.000 phòng lưu trú, trong đó có 13 khách sạn từ 4 - 5 sao với khoảng 2.250 phòng; tạo việc làm tối thiểu cho 30.000 lao động trực tiếp và gián tiếp.

Tỉnh cũng định hướng phát triển hệ sinh thái du lịch đa dạng, bao gồm văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng, sinh thái, nghỉ dưỡng, cộng đồng, nông nghiệp, thể thao, MICE, golf, chăm sóc sức khỏe... Mục tiêu là hình thành hệ sinh thái sản phẩm bốn mùa, khắc phục tính mùa vụ và khai thác hiệu quả tài nguyên quanh năm. Trong không gian đó, mỗi vùng đều có vai trò nổi bật: Đền Hùng và Việt Trì là hạt nhân văn hóa, lịch sử và lễ hội; Tam Đảo, Đại Lải phát triển nghỉ dưỡng, thể thao, giải trí cao cấp; hồ Hòa Bình, Mai Châu, Kim Bôi phát triển sinh thái, cộng đồng và nghỉ dưỡng; Thanh Thủy phát huy thế mạnh khoáng nóng, chăm sóc sức khỏe; Xuân Sơn, Long Cốc tạo điểm nhấn về sinh thái, cảnh quan và trải nghiệm...

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bùi Xuân Trường cho biết thêm, để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh cần đẩy mạnh thu hút đầu tư gắn với phát triển sản phẩm đặc trưng, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường liên kết giữa các khu, điểm du lịch, hình thành những hành trình trải nghiệm đa dạng, hấp dẫn. Trong đó, Nhà nước giữ vai trò kiến tạo về quy hoạch, hạ tầng và cơ chế, chính sách; doanh nghiệp đầu tư phát triển sản phẩm, dịch vụ; người dân tham gia hoạt động du lịch, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, cảnh quan. Thu hút đầu tư phải đi đôi với bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên, qua đó nâng cao sức cạnh tranh và bảo đảm du lịch phát triển bền vững.

Nhìn tổng thể, du lịch của tỉnh đang trên hành trình chuyển hóa lợi thế thành sức mạnh kinh tế. Đẩy mạnh thu hút đầu tư có chọn lọc cùng với khơi thông mọi nguồn lực, tạo sản phẩm khác biệt và kết nối các không gian du lịch sẽ là những bước đi quan trọng để hiện thực hóa các mục tiêu. Đó cũng là con đường biến lợi thế của một vùng đất giàu tài nguyên thành năng lực cạnh tranh, đưa du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp ngày càng lớn vào tăng trưởng nhanh và bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới.

Hồng Trung