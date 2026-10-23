Lễ hội Ruộng bậc thang Miền Đồi năm 2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày 24 - 25/10

Trong 2 ngày 24 - 25/10, Lễ hội Ruộng bậc thang Miền Đồi năm 2026 sẽ chính thức diễn ra tại xóm Thảo Nguyên, xã Thượng Cốc, với nhiều hoạt động hấp dẫn.

Đây là sự kiện văn hóa - du lịch quy mô cấp xã, do UBND xã Thượng Cốc phối hợp tổ chức. Sự kiện nhằm tôn vinh vẻ đẹp danh thắng tự nhiên, bảo tồn di sản văn hóa Mường cổ, đồng thời quảng bá hình ảnh địa phương, thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái bền vững.

Toàn cảnh ruộng bậc thang Miền Đồi mùa lúa chín.

Một trong những phần lễ quan trọng, mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc của lễ hội là Lễ mừng cơm mới (rước vía lúa) diễn ra tại sân trung tâm tổ chức lễ hội ở xóm Thảo Nguyên.

Lễ rước được thực hiện với đoàn rước gồm các đại biểu, cán bộ, nghệ nhân, người có uy tín và Nhân dân. Trong trang phục dân tộc Mường truyền thống, đoàn sẽ thực hiện nghi thức rước vía lúa từ sân lễ hội đi vòng ngược chiều kim đồng hồ quanh đồi Mâm Xôi trở về sân lễ hội để làm mâm cỗ cúng Thành hoàng làng và tổ tiên. Đi đầu đoàn rước là đội nam - nữ biểu diễn sắc bùa, hòa tấu các nhạc cụ dân tộc truyền thống.

Nghi lễ mang thông điệp tạ ơn trời đất, tổ tiên, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và khát vọng cuộc sống no ấm của đồng bào dân tộc Mường.

Chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao trong khuôn khổ lễ hội sẽ diễn ra tại sân lễ hội với nhiều nội dung thi đấu, biểu diễn nghệ thuật dân gian và trải nghiệm văn hóa địa phương.

Nổi bật trong chuỗi hoạt động là giải đánh mảng và kéo co. Đây là dịp để người dân và du khách hòa mình vào không khí lễ hội, đồng thời tìm hiểu những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào Mường.

Bên cạnh các hoạt động thể thao, chương trình còn có trình diễn các làn điệu Thường rang, Bộ mẹng, nghệ thuật sắc bùa và giao lưu ca múa nhạc quần chúng. Các gian hàng OCOP, nông sản sẽ giới thiệu những sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Đặc biệt, không gian ruộng bậc thang mùa lúa chín vàng hứa hẹn trở thành điểm tham quan, chụp ảnh và trải nghiệm hấp dẫn đối với người dân, du khách.

Diệu Linh (CTV)