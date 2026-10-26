Quyết Thắng trang bị kiến thức pháp luật cho thanh thiếu niên

Trước tình trạng tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên ngày càng gia tăng, Công an xã Quyết Thắng đã có nhiều giải pháp thiết thực để tăng cường tuyên truyền, đối thoại. Qua đó, kịp thời răn đe, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên nói riêng; nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật nói chung trong Nhân dân.

Công an xã phối hợp với các nhà trường ký kết quy chế phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong trường học.

Trung tuần tháng 10, Công an xã Quyết Thắng phối hợp với Ban Giám hiệu Trường THCS Quyết Thắng tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 120 học sinh tại phân hiệu Đại Thắng. Các học sinh được cán bộ, chiến sĩ Công an xã phổ biến những quy định pháp luật gắn với thực tiễn học đường như quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; sử dụng mạng xã hội an toàn, chấp hành quy định của pháp luật về an ninh mạng và phòng, chống bạo lực học đường.

Thông qua hoạt động này, học sinh được trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng nhận diện và phòng tránh các hành vi vi phạm, góp phần nâng cao ý thức kỷ luật, trách nhiệm trong học tập và cuộc sống. Đây là một trong nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được Công an xã phối hợp với các nhà trường trên địa bàn triển khai thời gian qua.

Cùng với tuyên truyền trực tiếp, Công an xã phối hợp với các nhà trường triển khai mô hình “Lớp học an toàn”, trang bị kiến thức, kỹ năng pháp luật cho học sinh, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh. Các nhà trường cũng niêm yết công khai số điện thoại của cán bộ, chiến sĩ Tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm để tiếp nhận thông tin liên quan đến bạo lực học đường và tình hình an ninh trật tự. Qua đó, tạo điều kiện để học sinh, giáo viên kịp thời phản ánh vụ việc, phối hợp xử lý những vấn đề phát sinh.

Bên cạnh môi trường học đường, Công an xã chú trọng tuyên truyền, giáo dục đối với nhóm thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật, các trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy, người đang được quản lý sau cai nghiện, người nghiện đang điều trị bằng methadone và thanh thiếu niên thuộc diện quản lý tại địa phương.

Thiếu tá Bùi Chí Quang - Phó Trưởng Công an xã Quyết Thắng cho biết: “Tại buổi tuyên truyền, đối thoại, các trường hợp tham gia được phổ biến quy định pháp luật, đồng thời trao đổi cởi mở về hoàn cảnh, những khó khăn trong cuộc sống và nguyện vọng của bản thân. Nhiều người bày tỏ mong muốn được gia đình, chính quyền và lực lượng chức năng quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện để ổn định cuộc sống, tránh tái phạm, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội”.

Theo Thiếu tá Bùi Chí Quang, việc kết hợp tuyên truyền pháp luật với đối thoại trực tiếp giúp lực lượng công an nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhận diện những khó khăn của từng trường hợp để có biện pháp quản lý, giáo dục phù hợp. Qua đó, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, phát huy trách nhiệm của mỗi cá nhân trong phòng ngừa tội phạm và bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Công an xã triển khai mô hình “Lớp học an toàn”, góp phần phòng ngừa bạo lực học đường, giữ gìn an ninh trật tự trong các nhà trường.

Theo số liệu thống kê, trong 9 tháng năm 2026, Công an xã Quyết Thắng đã tổ chức 17 lượt tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn lừa đảo qua không gian mạng, tai tệ nạn xã hội, an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông, tác hại ma túy, bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em, thu hút trên 11.700 lượt người tham gia. Đơn vị đã biên soạn, đăng tải, chia sẻ 381 bài viết trên mạng xã hội Facebook, trong đó có 43 tin bài được đăng trên trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ, 2 tin được đăng trên báo Phú Thọ.

Phối hợp tổ chức 92 lượt tuyên truyền pháp luật thông qua hệ thống loa phát thanh tại các xóm, tập trung vào phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng chống tội phạm và tai tệ nạn ở cơ sở. Tiến hành gọi hỏi, làm việc với 187 lượt người có dấu hiệu biểu hiện vi phạm pháp luật, đối tượng nghi sử dụng trái phép chất ma túy, thanh thiếu niên hư có biểu hiện vi phạm pháp luật. Qua đó góp phần nâng cao hiểu biết, nhận thức về pháp luật, hạn chế tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật.

Dương Liễu