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Chương trình nghệ thuật thực cảnh “Hào khí Lạc Hồng” dự kiến ra mắt trong 2 đêm 21/11 và 23/11

Sáng 25/10, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng phối hợp với Công ty TNHH Sự kiện và Truyền thông VietTimes, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ IGO Bình Minh tổ chức họp báo công bố ra mắt Chương trình nghệ thuật thực cảnh “Hào khí Lạc Hồng” - sản phẩm văn hóa - du lịch đêm mới trên vùng Đất Tổ.

Chương trình nghệ thuật thực cảnh “Hào khí Lạc Hồng” dự kiến ra mắt trong 2 đêm 21/11 và 23/11Lãnh đạo Khu Di tích lịch sử Đền Hùng và ê-kíp sáng tạo trao đổi, giải đáp các câu hỏi của cơ quan báo chí tại buổi họp báo.

Dự buổi họp báo có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương; đại diện ê-kíp sáng tạo, đơn vị thực hiện cùng đông đảo nghệ sĩ, nhà nghiên cứu văn hóa và các nhân vật có ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOL).

Chương trình nghệ thuật thực cảnh “Hào khí Lạc Hồng” dự kiến ra mắt trong 2 đêm 21/11 và 23/11Các đại biểu dự buổi họp báo.

Chương trình nghệ thuật thực cảnh “Hào khí Lạc Hồng” lấy cảm hứng từ không gian huyền sử Đất Tổ với các hệ truyền thuyết cốt lõi: Lạc Long Quân - Âu Cơ, Vua Hùng kén rể, Sơn Tinh - Thủy Tinh... Tác phẩm là sự kết hợp hài hòa giữa ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, âm nhạc, ánh sáng, công nghệ trình diễn hiện đại trên không gian mặt nước thực cảnh tại khu vực cảnh quan Nhà đón tiếp khách quốc tế - Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.

Thời lượng chương trình dự kiến 90 phút với 6 phân đoạn nghệ thuật liên hoàn không chỉ tái hiện buổi đầu dựng nước Văn Lang, ngợi ca nghĩa đồng bào và sức mạnh cộng đồng vượt qua thiên tai, thử thách, mà còn mang đến trải nghiệm tương tác sinh động, trực tiếp đưa khán giả trở thành một phần của mạch diễn.

Chương trình nghệ thuật thực cảnh “Hào khí Lạc Hồng” dự kiến ra mắt trong 2 đêm 21/11 và 23/11Đại diện các cơ quan báo chí đặt câu hỏi về chương trình.

Chương trình được vận hành theo mô hình xã hội hóa, dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của đạo diễn văn hóa Trần Trung và đạo diễn Mai Long, dự kiến chính thức ra mắt công chúng trong 2 đêm 21/11 và 23/11/2026.

Đây là bước thử nghiệm quan trọng nhằm đánh giá tính khả thi của mô hình kinh tế đêm và sản phẩm du lịch văn hóa thực cảnh tại Đền Hùng; tạo tiền đề nghiên cứu, phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, gắn phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống với sáng tạo nghệ thuật theo hướng bền vững.

Chương trình nghệ thuật thực cảnh “Hào khí Lạc Hồng” dự kiến ra mắt trong 2 đêm 21/11 và 23/11Quang cảnh buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, Ban tổ chức cùng ê-kíp sáng tạo đã trao đổi, làm rõ nhiều nội dung liên quan đến định hướng phát triển, chất liệu biểu đạt nghệ thuật, phương án vận hành, công tác bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ cảnh quan di sản... Đồng thời, tiếp thu ý kiến đóng góp thiết thực từ các chuyên gia, nhà báo.

Bên cạnh đó, đại biểu tham dự cũng thảo luận về chiến lược truyền thông, kế hoạch vận hành nền tảng bán vé trực tuyến và giới thiệu những nhóm khán giả đầu tiên đồng hành cùng chương trình.

Đinh Vũ


Đinh Vũ

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Khu Di tích lịch sử Đền Hùng Chương trình nghệ thuật Công ty lạc Sản phẩm Truyền thông Họp báo Nhà nghiên cứu văn hóa Bình minh thương mại dịch vụ
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