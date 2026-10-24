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Gần 200 vận động viên tham gia Hội thi thể thao Tổ chức Tài chính vi mô Tình Thương

Trong 2 ngày (24 - 25/10), Tổ chức Tài chính vi mô Tình Thương (TYM) thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội thi thể thao năm 2026 cụm 1, với thông điệp “Tiếp sức hành trình – Cùng nhau bứt phá”, hướng tới kỷ niệm 35 năm thành lập TYM (7/1/1992 – 7/1/2027).

Gần 200 vận động viên tham gia Hội thi thể thao Tổ chức Tài chính vi mô Tình ThươngBan Tổ chức tặng hoa, cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên tham gia.

Hội thi thu hút gần 200 cán bộ đến từ 7 đơn vị, gồm: Chi nhánh Việt Trì, Trụ sở chính, Chi nhánh Sóc Sơn, Chi nhánh Tây Nam Hà Nội, Chi nhánh Mê Linh, Chi nhánh Vĩnh Phúc và Chi nhánh Thái Nguyên.

Các vận động viên tham gia tranh tài ở 3 môn: bóng chuyền hơi, kéo co và pickleball.

Gần 200 vận động viên tham gia Hội thi thể thao Tổ chức Tài chính vi mô Tình Thương4 suất học bổng “TYM – Chắp cánh ước mơ” được trao cho con khách hàng TYM có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập.

Bên cạnh hoạt động thể thao, chương trình trao hỗ trợ xây dựng 1 “Mái ấm tình thương” cho khách hàng TYM có hoàn cảnh khó khăn, tặng 4 học bổng “TYM – Chắp cánh ước mơ” cho con khách hàng TYM có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập. Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của tổ chức đối với khách hàng và cộng đồng.

Gần 200 vận động viên tham gia Hội thi thể thao Tổ chức Tài chính vi mô Tình Thương

Trận chung kết bóng chuyền hơi giữa đội Chi nhánh Việt Trì và Chi nhánh Thái Nguyên.

Gần 200 vận động viên tham gia Hội thi thể thao Tổ chức Tài chính vi mô Tình ThươngCác cổ động viên cổ vũ nhiệt tình cho các đội.

Hội thi thể thao là hoạt động được TYM tổ chức định kỳ nhằm thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe cho cán bộ. Đồng thời, tạo cơ hội giao lưu, tăng cường đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị, lan tỏa văn hóa TYM. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, tiếp tục đồng hành cùng phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Phương Thanh


Phương Thanh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Hội Liên hiệp phụ nữ Hoàn cảnh khó khăn Thể thao Việt Trì Vận động viên Hội thi Bóng chuyền hơi Vĩnh Phúc Thành tích cao Phát triển kinh tế
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