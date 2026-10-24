Rèn luyện thể thao trong học đường

Trong hành trình giáo dục toàn diện, thể lực và ý chí là những nền tảng quan trọng để học sinh phát triển cả về trí tuệ lẫn nhân cách. Từ Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2026, tinh thần rèn luyện, ý thức kỷ luật và khát vọng chinh phục thử thách được khơi dậy, góp phần đưa giáo dục thể chất trở thành một phần thiết thực trong đời sống học đường.

Sân chơi thể thao quy mô lớn

Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ I năm 2026 được tổ chức trong bối cảnh ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục thể chất, tạo điều kiện để học sinh phát triển hài hòa về trí tuệ, thể lực và kỹ năng sống. Với quy mô toàn tỉnh, sự kiện không chỉ là dịp đánh giá kết quả phong trào thể dục thể thao trong các nhà trường mà còn tạo môi trường giao lưu, thi đấu, phát hiện và bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu thể thao. Hội khỏe được tổ chức thành 2 giai đoạn, theo 3 cụm: Việt Trì, Vĩnh Yên và Hòa Bình. Ở giai đoạn 1, các cuộc thi đấu diễn ra từ ngày 22 - 31/7 tại cụm Việt Trì, từ ngày 3 - 12/8 tại cụm Vĩnh Yên và từ ngày 15 - 24/8 tại cụm Hòa Bình. Cách tổ chức theo cụm tạo điều kiện triển khai các nội dung thi đấu trên phạm vi rộng, đồng thời đặt ra yêu cầu phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chuyên môn, các đơn vị giáo dục và lực lượng phục vụ.

Các vận động viên tranh tài ở môn bóng đá.

Theo báo cáo của Ban Tổ chức, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị được thực hiện đáp ứng yêu cầu chuyên môn và tiến độ thi đấu. Ở giai đoạn 1, hội khỏe tổ chức 9 môn gồm: bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, kéo co, thể dục Aerobic, bơi, võ cổ truyền, Vovinam và Taekwondo. Có 113/148 xã, phường và 106/137 đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT tham gia. Tổng số người tham gia là 12.586, trong đó có 885 cán bộ đoàn, huấn luyện viên và 11.701 vận động viên (VĐV). Ban Tổ chức đã trao 209 bộ huy chương cho các VĐV đạt thành tích. Những con số này phản ánh sức lan tỏa của một hoạt động thể thao học đường có quy mô lớn. Phía sau mỗi đoàn VĐV là quá trình tuyển chọn, tập luyện và chuẩn bị của các nhà trường, địa phương; là sự phối hợp của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và những người trực tiếp hướng dẫn học sinh. Để có mặt tại đấu trường cấp tỉnh, các em đã trải qua quá trình rèn luyện, thi đấu và sàng lọc ở cấp trường, cấp xã, phường theo hướng dẫn của ngành GD&ĐT.

Cùng với quy mô, chất lượng tổ chức và tính nghiêm túc trong thi đấu được Ban Tổ chức chú trọng. Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các môn theo lịch, tuyển chọn và tập huấn trọng tài có chuyên môn, bảo đảm việc điều hành theo Điều lệ và luật thi đấu. Theo báo cáo, 100% VĐV đủ điều kiện tham gia theo quy định; lực lượng trọng tài điều hành các môn thi đấu bảo đảm đúng luật, không phát sinh khiếu nại về chuyên môn và nhân sự. Việc trao huy chương ngay sau khi kết thúc từng nội dung thi đấu góp phần ghi nhận kịp thời nỗ lực của VĐV; đồng thời là sự động viên để học sinh tiếp tục duy trì niềm đam mê, hình thành thói quen rèn luyện thể chất. Công tác an ninh, y tế được triển khai tại các địa điểm thi đấu ở cả ba cụm. Lực lượng công an phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự; cán bộ y tế được bố trí để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe VĐV. Báo cáo ghi nhận không có trường hợp gây rối, không có VĐV bị chấn thương nặng. Hoạt động truyền thông cũng được quan tâm, cập nhật kết quả thi đấu hằng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần đưa không khí hội khỏe đến với đông đảo phụ huynh, học sinh và Nhân dân.

Từ thành tích thi đấu đến mục tiêu giáo dục toàn diện

Điều đáng chú ý ở Hội khỏe Phù Đổng là giá trị giáo dục được bồi đắp thông qua quá trình tập luyện và thi đấu. Thể thao giúp học sinh rèn luyện sức khỏe, ý chí, tính kỷ luật, tinh thần đồng đội và khả năng vượt qua thử thách. Đây cũng là những phẩm chất cần thiết để các em học tập, trưởng thành và thích ứng với cuộc sống.

Trong môi trường học đường, giáo dục thể chất không thể chỉ được nhìn nhận qua những giờ học theo thời khóa biểu hay các cuộc thi đấu theo mùa. Phong trào thể thao thực chất cần được nuôi dưỡng thường xuyên, có điều kiện tập luyện phù hợp, có sự tham gia tích cực của giáo viên và học sinh, đồng thời nhận được sự quan tâm của gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương.

Trường THPT Việt Trì đoạt Huy chương Bạc môn kéo co tại Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh lần thứ I năm 2026.

Từ góc độ đó, Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2026 là dịp để các đơn vị nhìn lại việc triển khai phong trào thể dục thể thao, đánh giá khả năng tổ chức hoạt động ngoại khóa và phát hiện những học sinh có năng khiếu. Kết quả thi đấu cũng góp phần tạo động lực để các nhà trường quan tâm hơn đến giáo dục thể chất, nâng cao chất lượng các hoạt động rèn luyện sức khỏe, xây dựng môi trường giáo dục năng động, lành mạnh.

Đồng chí Nguyễn Quang Minh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: Hội khỏe Phù Đổng nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng sự phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể. Các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các tiểu ban đã bám sát nhiệm vụ được phân công; lực lượng trọng tài làm việc nghiêm túc, khách quan, công tâm. Công tác an ninh, an toàn, y tế được thực hiện theo kế hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy sự quan tâm của các đơn vị đối với công tác giáo dục thể chất và phong trào thể thao học đường. Tuy nhiên, để những tác động tích cực của hội khỏe được duy trì lâu dài, điều quan trọng là các hoạt động rèn luyện cần tiếp tục được tổ chức thường xuyên trong từng nhà trường, gắn với điều kiện thực tế và nhu cầu của học sinh.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2 của Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 31/10 đến ngày 28/11, tiếp tục tổ chức theo 3 cụm. Cụm Việt Trì dự kiến thi đấu 8 môn từ ngày 31/10 đến 7/11; cụm Vĩnh Yên tổ chức 6 môn từ ngày 10 đến 17/11; cụm Hòa Bình tổ chức 7 môn từ ngày 21 đến 28/11. Lễ khai mạc dự kiến diễn ra lúc 8 giờ ngày 31/10 tại Nhà Luyện tập và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ; lễ bế mạc, tổng kết dự kiến tổ chức ngày 2/12/2026.

Giai đoạn tiếp theo được kỳ vọng tiếp tục tạo không khí thi đua sôi nổi, khuyến khích học sinh tích cực tham gia rèn luyện và thi đấu. Từ những sân chơi như Hội khỏe Phù Đổng, phong trào thể thao học đường có thêm điều kiện phát triển, góp phần đưa mục tiêu giáo dục toàn diện đi vào thực chất. Khi rèn luyện sức khỏe trở thành nhu cầu tự thân của học sinh, khi thể thao được duy trì thường xuyên trong đời sống học đường, đó mới là giá trị lâu dài mà Hội khỏe Phù Đổng hướng tới.

Hạnh Thúy