Liverpool thoát hiểm ngoạn mục ở Champions League

{title}
{publish}
{head}
Villarreal dẫn trước với cách biệt 2 bàn nhưng Liverpool ngược dòng để giành thắng lợi chung cuộc 4-3 trong cuộc đối đầu ở lượt ba vòng phân hạng Champions League ngày 20/10.
Liverpool duy trì mạch trận ấn tượng trên các đấu trường
Chiến thắng giúp đoàn quân của HLV Andoni Iraola nối dài mạch thắng lên 3 trận trên mọi đấu trường, đồng thời giúp Liverpool có 9 điểm tại Champions League.
So với đội hình thắng Brentford cuối tuần trước, Liverpool có đến 6 sự thay đổi. Trong đó, đáng chú ý Wirtz và Barcola được nghỉ ngơi. Việc xáo trộn nhân sự khiến Liverpool bắt nhịp trận đấu không tốt.
Ngay phút thứ 4, sai sót liên tiếp của các cầu thủ Liverpool tạo cơ hội để Georges Mikautadze ghi bàn đưa Villarreal vươn lên dẫn trước 1-0. Đến phút 29, một lần nữa lưới của đội chủ nhà rung lên sau pha dứt điểm của Sergi Cardona. Ở tình huống này, hàng thủ Liverpool đã dễ dàng bị xuyên phá sau các pha phối hợp chớp nhoáng của đối thủ.
Để thua trận đấu này Villarreal chỉ có thể tự trách mình. Phút 36, các hậu vệ Villarreal để Mac Allister bật cao đánh đầu ghi bàn rút ngắn cách biệt xuống 1-2. Cuối hiệp 1, Araujo lập công sau pha kiến tạo của Ngumoha, đưa trận đấu trở về điểm xuất phát. Lợi thế 2 bàn của đội khách bị xoá tan và đây cũng là lúc Liverpool bắt đầu lấy lại sự tự tin khi bước vào hiệp đấu thứ 2.
Lần lượt Mac Allister và và Florian Wirtz ghi bàn đưa Liverpool vươn lên dẫn ngược 4-2 sau các tình huống phối hợp ăn ý. Villarreal chỉ gỡ lại được 1 bàn ở phút 87, chấp nhận kết quả thua chung cuộc 3-4.
https://tienphong.vn/liverpool-thoat-hiem-ngoan-muc-o-champions-league-post1887095.tpo
Theo Báo điện tử Tiền Phong
Theo bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) công bố ngày 21/10, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục giữ vị trí thứ 37 thế giới, đứng thứ sáu châu Á và dẫn đầu...
Real Madrid muốn 6 CLB Premier League từng tham gia dự án Super League chia sẻ chi phí với tổng số tiền có thể lên tới 80 triệu euro. Vụ việc có nguy cơ kéo những đội bóng Anh...
Cristiano Ronaldo đã bị Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha phạt 255 euro và cấm thi đấu 30 ngày sau khi tự ý rời khỏi đội tuyển quốc gia trong khuôn khổ UEFA Nations League vào tháng trước.
Sau nhiều năm vượt qua chấn thương, thất bại và giới hạn thể chất, Thôi Triết và Quách Linh Linh cùng chinh phục đỉnh cao tại Aichi–Nagoya, Nhật Bản trong ngày thi đấu đầu tiên...
Sáng 19/10, tại Fukiage Hall, thuộc Trung tâm Xúc tiến Doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố Nagoya, môn Cử tạ Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (ASIAN Para Games...
Bàn thắng duy nhất của Noni Madueke giúp Arsenal rời City Ground với ba điểm trọn vẹn, qua đó tiếp tục bám đuổi Man City trong cuộc đua vô địch.
Trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa vinh danh Quang Hải, đánh giá anh là một trong những ngôi sao đáng chờ đợi nhất tại Asian Cup 2027 nhờ những dấu ấn lịch sử trong quá khứ.