Bơi Việt Nam thống trị đường đua 100m ếch, gặt cả HCV và HCB tại ASIAN Para Games 5

{title}
{publish}
{head}
Kình ngư Đỗ Thanh Hải mở hàng HCV cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAN Para Games 5. Cùng với HCB của Lê Tiến Đạt, bơi lội Việt Nam đã tạo nên chiến thắng áp đảo ở cự ly 100m ếch.
Thanh Hải (trái), giành HCV cho đội bơi khuyết tật Việt Nam.
Kình ngư Đỗ Thanh Hải mang về tấm HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại kỳ ASIAN Para Games 5, nội dung 100m ếch nam hạng thương tật SB5. Sau Thanh Hải, Lê Tiến Đạt giành HCB, giúp bơi Việt Nam thống trị áp đảo ở đường đua này.
Thanh Hải cán đích ở vị trí số một với thành tích 1 phút 33 giây 91. Ngay sát phía sau, Lê Tiến Đạt chạm thành hồ và về nhì với thời gian 1 phút 36 giây 63 để nhận. Hai đại diện của Việt Nam đã bỏ xa người giành HCĐ là kình ngư Rashidabadi Ali (Iran) với thành tích 1 phút 47 giây 78. Đây là tấm HCV mở hàng cho Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại ASIAN Para Games 5.
Tại ASIAN Para Games 2023 (Hàng Châu, Trung Quốc) cách đây 3 năm, Lê Tiến Đạt là người giành HCV với thành tích 1 phút 34 giây 04, trong khi Đỗ Thanh Hải nhận HCB với thông số 1 phút 35 giây 11. Sau hành trình dài, Thanh Hải vươn lên mạnh mẽ để đổi màu huy chương thành công. Tấm HCV ở nội dung 100m ếch hạng thương tật SB5 đổi chủ, nhưng vẫn là sự thống trị của người Việt.
Thành tích tại đấu trường danh giá nhất cho VĐV khuyết tật châu Á tiếp tục khẳng định đẳng cấp của hai kình ngư dày dặn kinh nghiệm của tuyển bơi Việt Nam. Trước khi tỏa sáng tại ASIAN Para Games 5, Thanh Hải và Tiến Đạt đều đóng vai trò trụ cột của thể thao Việt Nam tại Paralympic Paris 2024.
Ở đấu trường thế giới, hai VĐV tiến vào chung kết nội dung 100m ếch nam SB5, trong đó Tiến Đạt xếp hạng tư còn Thanh Hải đứng thứ năm (1 phút 35 giây 61). Nhìn vào hành trình 3 năm đã qua để thấy sự thăng tiến thần tốc của Thanh Hải khi đã cải thiện thành tích gần 2 giây.
Tính đến hiện tại, Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam đã giành một HCV và 2 HCB tại ASIAN Para Games 5. Trước đó, lực sĩ Lê Văn Công giành HCB ở hạng cân 49kg. Từng tấm huy chương tại ASIAN Para Games là sự đánh đổi, nỗ lực phi thường của các VĐV khuyết tật. Ở giải đấu năm nay, Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam đang khởi đầu ấn tượng.
https://tienphong.vn/boi-viet-nam-thong-tri-duong-dua-100m-ech-gat-ca-hcv-va-hcb-tai-asian-para-games-5-post1887337.tpo
Theo Báo điện tử Tiền Phong
Bàn thắng phút cuối trận của Declan Rice giúp Arsenal rời sân Arena của Bayern Munich với 1 điểm trong cuộc đối đầu ở lượt ba vòng phân hạng Champions League ngày 21/10.
Theo bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) công bố ngày 21/10, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục giữ vị trí thứ 37 thế giới, đứng thứ sáu châu Á và dẫn đầu...
Real Madrid muốn 6 CLB Premier League từng tham gia dự án Super League chia sẻ chi phí với tổng số tiền có thể lên tới 80 triệu euro. Vụ việc có nguy cơ kéo những đội bóng Anh...
Villarreal dẫn trước với cách biệt 2 bàn nhưng Liverpool ngược dòng để giành thắng lợi chung cuộc 4-3 trong cuộc đối đầu ở lượt ba vòng phân hạng Champions League ngày 20/10.
Cristiano Ronaldo đã bị Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha phạt 255 euro và cấm thi đấu 30 ngày sau khi tự ý rời khỏi đội tuyển quốc gia trong khuôn khổ UEFA Nations League vào tháng trước.
Sau nhiều năm vượt qua chấn thương, thất bại và giới hạn thể chất, Thôi Triết và Quách Linh Linh cùng chinh phục đỉnh cao tại Aichi–Nagoya, Nhật Bản trong ngày thi đấu đầu tiên...
Sáng 19/10, tại Fukiage Hall, thuộc Trung tâm Xúc tiến Doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố Nagoya, môn Cử tạ Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (ASIAN Para Games...