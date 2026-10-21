Điểm sáng phát triển kinh tế nông thôn

Thu ngân sách vượt kế hoạch, số doanh nghiệp gần đạt mục tiêu năm, nhiều chỉ tiêu chăn nuôi tăng khá và tiến độ giải ngân đầu tư công đạt trên 80%. Những kết quả ấy cho thấy tăng trưởng ở xã Yên Thủy được tạo nên từ nhiều khu vực của nền kinh tế. Chặng cuối năm, địa phương tập trung nâng cao hiệu quả các cơ sở sản xuất, đẩy nhanh các công trình hạ tầng và khai thác tốt hơn nguồn lực để đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng chung của tỉnh.

Hành tăm muối Yên Thủy của Hợp tác xã Mường Việt được nhiều người tiêu dùng lựa chọn.

Tại thôn Trung Hạ, những lọ hành tăm muối của Hợp tác xã (HTX) Mường Việt có nhãn hiệu, bao bì khá bắt mắt. Thành lập cuối tháng 7/2026, HTX từng bước đưa sản phẩm quen thuộc của địa phương ra thị trường theo cách bài bản hơn. Thay vì bán nguyên liệu hoặc chế biến nhỏ lẻ tại từng hộ, hành tăm được làm thành sản phẩm, đóng gói, tạo giá trị tăng thêm cho nông sản địa phương. Mường Việt là 1 trong 2 HTX được thành lập tại Yên Thủy trong 9 tháng năm 2026. Cùng thời gian này, xã cấp đăng ký cho 169 hộ kinh doanh. Toàn xã hiện có 181 doanh nghiệp hoạt động, đạt 97,31% mục tiêu năm. Số lượng chủ thể kinh tế tăng lên bổ sung những đầu mối tổ chức sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm tại địa bàn.

9 tháng năm 2026, tổng diện tích gieo trồng tại Yên Thủy đạt hơn 2.652ha; năng suất lúa ước đạt 56,75 tạ/ha, tăng 2,4% so với cùng kỳ. Quy mô đàn trâu tăng 8,2%, đàn bò tăng 9,3%, đàn lợn tăng 20%. Gần 140ha mặt nước ao, hồ tiếp tục được khai thác để nuôi thủy sản. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp duy trì hoạt động, tạo thêm việc làm, thu nhập cho người dân. Xã đang rà soát các cơ sở sản xuất nằm ngoài khu, cụm công nghiệp để nắm đúng quy mô, ngành nghề và những vướng mắc cần tháo gỡ. Đây là nhóm cơ sở có thể tạo thêm sản lượng trong thời gian ngắn hơn so với các dự án phải trải qua quá trình chuẩn bị đầu tư kéo dài. Đồng chí Bùi Văn Tuấn - Chủ tịch UBND xã Yên Thủy cho biết: Đến ngày 9/9, thu ngân sách nhà nước của địa phương đạt 75,839 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu HĐND xã giao. Đến ngày 14/10, số thu tăng lên 81,695 tỷ đồng, bằng 117,1% kế hoạch năm. Vượt dự toán sớm giúp địa phương chủ động hơn trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển. Đến cuối tháng 8, Yên Thủy giải ngân 84,691 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 80,12% tổng kế hoạch vốn; riêng phần vốn ngân sách tỉnh giao đạt hơn 95%. Tiền vốn đã được chuyển vào các công trình giao thông, thủy lợi, điện và cấp nước. Tiến độ này vừa tạo khối lượng xây dựng trong năm, vừa khắc phục những điểm nghẽn về hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống.

Xã đang phối hợp với ngành điện xác định hướng tuyến xây dựng các trạm biến áp mới tại Lạc Thịnh, Tiền Phong, Tân Yên và Yên Lạc. Nhiều công trình giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, hồ chứa được thẩm định trong tháng 10. Dự án hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Phố Sấu cũng đang hoàn thiện các bước khảo sát, quy hoạch. Mỗi công trình có một tác động khác nhau, từ bảo đảm điện cho sản xuất, giảm chi phí vận chuyển đến chủ động nước tưới.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Yên Thủy còn thêm một phần nguồn lực từ nhà, đất và tài sản công dôi dư. Địa phương đang thống kê hiện trạng, xác định nhu cầu sử dụng và xây dựng phương án xử lý. Quỹ tài sản này chưa tạo ra tăng trưởng nếu vẫn nằm trên danh mục rà soát. Giá trị chỉ hình thành sau khi từng cơ sở được bố trí đúng nhu cầu, phục vụ hoạt động công cộng hoặc tạo mặt bằng cho phát triển kinh tế - xã hội theo quy định. Theo Chủ tịch UBND xã Bùi Văn Tuấn, Yên Thủy đã vượt kế hoạch thu ngân sách, giải ngân đầu tư công đạt khá và số doanh nghiệp gần đạt mục tiêu năm. Trọng tâm những tháng còn lại là tháo gỡ khó khăn cho cơ sở sản xuất, thúc đẩy tiến độ công trình và sử dụng hiệu quả tài sản công sau sắp xếp. Cách làm này hướng nguồn lực vào những địa chỉ cụ thể, nơi có thể tạo thêm sản phẩm, việc làm và nguồn thu.

Yên Thủy chưa có một ngành riêng lẻ đủ sức tạo bước tăng trưởng đột biến. Lợi thế của địa phương nằm ở khả năng cộng gộp mức tăng từ nông nghiệp, công nghiệp nông thôn, khu vực kinh doanh và đầu tư hạ tầng. 2 HTX mới, 169 hộ kinh doanh mới hay mức tăng của từng đàn vật nuôi đều có quy mô riêng, song cùng bổ sung vào năng lực sản xuất của địa phương. Chuyển được những kết quả ban đầu ấy thành doanh thu, việc làm và nguồn thu ổn định sẽ quyết định phần đóng góp của Yên Thủy vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh.

Minh Vũ