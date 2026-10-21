Dồn sức giải ngân vốn đầu tư công

Đến giữa tháng 9/2026, Phú Thọ giải ngân hơn 9.200 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt trên 46% tổng kế hoạch vốn được giao và 47,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Khối lượng vốn cần giải ngân những tháng cuối năm còn lớn, tỉnh đang tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, quyết tâm đưa nguồn vốn đầu tư công phát huy hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Thi công dự án giao thông trên địa bàn xã Thượng Long, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Những tháng cuối năm, yêu cầu đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công được các cấp, ngành, địa phương xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Từ khâu chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện thủ tục, giải phóng mặt bằng đến tổ chức thi công, nghiệm thu, thanh toán đều cần được triển khai đồng bộ, quyết liệt, hạn chế tình trạng vốn đã được bố trí nhưng dự án chưa đủ điều kiện thực hiện.

Tại cấp xã, đến giữa tháng 9, tổng vốn giải ngân đạt hơn 6.000 tỷ đồng trong tổng số 8.871 tỷ đồng, bằng 68,4% kế hoạch được giao. Có 123 xã, phường đạt tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung của tỉnh, trong đó, 66 đơn vị đạt trên 65%. Kết quả này cho thấy sự chủ động của nhiều địa phương trong tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản.

Năm 2026, xã Tam Dương được phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho 72 dự án, có 10 dự án phải hoàn thành trong năm. Đến nay, tổng vốn giải ngân đạt hơn 66 tỷ đồng, bằng trên 51% kế hoạch, bao gồm cả nguồn vốn được bổ sung trong tháng 7/2026. Đồng chí Phạm Ngọc Thảo - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Tam Dương cho biết, áp lực giải ngân vốn đầu tư công từ nay đến cuối năm rất lớn. Vì vậy, Ban tập trung bám sát tiến độ từng dự án, công trình và từng mốc công việc; khối lượng hoàn thành đến đâu tổ chức nghiệm thu, thanh toán đến đó. Đồng thời, chủ động phối hợp với nhà thầu và các đơn vị liên quan xử lý kịp thời khó khăn phát sinh, ưu tiên nguồn lực cho những dự án có khả năng hoàn thành trong năm.

Các Ban Quản lý dự án khu vực cũng đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn. Đến giữa tháng 9, tổng số vốn thực hiện tại các ban đạt gần 2.150 tỷ đồng. Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ hiện quản lý 155 dự án; trong đó, 27 dự án đã được phê duyệt quyết toán; 89 dự án đã hoàn thành, đang thực hiện thủ tục bàn giao, quyết toán; 20 dự án đang thi công, triển khai thực hiện và 19 dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Để kiểm soát tiến độ, Ban phân công các phòng chuyên môn theo dõi từng dự án, xây dựng kế hoạch thực hiện theo tháng, quý, năm; thường xuyên rà soát toàn bộ quy trình triển khai, từ thủ tục đầu tư, thiết kế, dự toán, lựa chọn nhà thầu, giải phóng mặt bằng đến cung ứng vật liệu, nghiệm thu, thanh toán và giải ngân. Qua đó, kịp thời xác định những khâu còn chậm để tập trung xử lý, hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Bên cạnh sự chủ động của các chủ đầu tư, tỉnh tăng cường kiểm tra, đôn đốc thông qua các tổ công tác đặc biệt thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Các tổ thường xuyên làm việc với địa phương, đơn vị để nắm bắt tình hình triển khai, xác định nguyên nhân chậm tiến độ và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Mặc dù chuyển biến tích cực, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh vẫn chưa đồng đều. Toàn tỉnh còn 25 xã, phường có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung; trong đó có 2 xã giải ngân dưới 30% kế hoạch vốn UBND tỉnh giao. Tại các Ban Quản lý dự án, tỷ lệ giải ngân bình quân mới đạt khoảng 30%.

Thực tế cho thấy, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án là nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ giải ngân. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu; giá nguyên vật liệu biến động, việc lựa chọn nhà thầu tại một số gói thầu gặp khó khăn...

Thông tin từ Sở Tài chính, năm 2026, UBND tỉnh giao tổng vốn đầu tư công cho các sở, ban, ngành, địa phương là 26.630 tỷ đồng, trong đó, vốn theo kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao 18.409 tỷ đồng. Với quy mô nguồn vốn lớn, yêu cầu đặt ra phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, kịp thời hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, bảo đảm vốn được giải ngân gắn với khối lượng công việc thực tế và phát huy hiệu quả đầu tư.

Để đảm bảo tiến độ giải ngân vốn, tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư bám sát tiến độ từng dự án, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện chủ trương “luồng xanh”, rút ngắn tối thiểu 50% thời gian xử lý thủ tục. Các cơ quan, đơn vị phải xây dựng kế hoạch và biểu tiến độ cụ thể. Cùng với đó, các sở, ngành, địa phương rà soát, phân loại dự án theo mức độ cấp thiết và khả năng giải ngân; tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý nhà thầu yếu kém; tập trung giải quyết các công trình chậm tiến độ, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đầu tư và tăng cường kiểm tra thực tế tại công trường. Kết quả giải ngân phải gắn với trách nhiệm người đứng đầu, được xác định là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Tăng cường, chủ động phối hợp giữa chủ đầu tư, nhà thầu và các cơ quan liên quan; tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về thủ tục, mặt bằng và thi công, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tạo thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lệ Oanh