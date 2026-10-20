Xã Vĩnh Tường tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2027

Thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027, sáng 20/10, tại trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã Vĩnh Tường, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2027.

Đợt khám diễn ra từ ngày 20-22/10, với gần 700 công dân trên địa bàn trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Lãnh đạo địa phương động viên công dân và kiểm tra công tác khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2027.

Để bảo đảm công tác sơ tuyển diễn ra thuận lợi, đúng quy định, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã phối hợp với Trạm Y tế xã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết, bố trí cán bộ phụ trách từng khâu, tổ chức tiếp đón và hướng dẫn công dân thực hiện các bước khám sơ tuyển. Việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho các lực lượng tham gia góp phần bảo đảm quá trình sơ tuyển diễn ra khoa học, nghiêm túc, hiệu quả.

Cán bộ Trạm Y tế xã Vĩnh Tường được huy động tham gia khám sơ tuyển sức khỏe cho công dân.

Tại buổi khám, các công dân được kiểm tra thể lực, chiều cao, cân nặng và các chỉ tiêu sức khỏe ban đầu theo quy định. Quá trình khám được thực hiện công khai, khách quan; thông tin sức khỏe của từng công dân được ghi nhận, phục vụ công tác quản lý, phân loại nguồn tuyển quân.

Kết quả sơ tuyển là cơ sở để Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã tiếp tục triển khai các bước tiếp theo trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027.

Quá trình khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự được thực hiện chặt chẽ theo đúng quy định.

Cùng với công tác khám sơ tuyển, xã Vĩnh Tường tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thanh niên và gia đình trong thực hiện nghĩa vụ quân sự; đồng thời, quản lý chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân được giao.

Đến nay, toàn xã có gần 60 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, thể hiện tinh thần xung kích, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kim Liên