Tuyên truyền pháp luật, củng cố khối đại đoàn kết

Bằng những hình thức tuyên truyền thiết thực, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh tích cực đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS). Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, củng cố khối đại đoàn kết (ĐĐK) toàn dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phát tờ gấp tuyên truyền pháp luật cho người dân thôn Mỹ Á, xã Thu Cúc.

Tại nhà văn hóa thôn Mỹ Á, xã Thu Cúc, chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật do Bộ CHQS tỉnh tổ chức đã thu hút đông đảo người có uy tín, bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận và đại diện 149 hộ gia đình tham gia. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các luật: Nghĩa vụ quân sự, Lực lượng dự bị động viên, Dân quân tự vệ, Phòng không nhân dân, Hôn nhân và gia đình, Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Đất đai. Cùng với đó, cán bộ tuyên truyền tập trung làm rõ âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chia rẽ khối ĐĐK toàn dân tộc và lồng ghép kiến thức chăm sóc sức khỏe cộng đồng, giúp người dân nâng cao hiểu biết và kỹ năng bảo vệ sức khỏe.

Không dừng lại ở việc phổ biến kiến thức pháp luật, cán bộ, chiến sĩ còn đến thăm, tặng quà một số hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những việc làm thiết thực góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân, tạo sự gần gũi, tin tưởng của đồng bào đối với lực lượng vũ trang.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Cương, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, thực hiện Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 20/5/2026 của UBND tỉnh về triển khai Đề án “Quân đội tham gia tuyên truyền, vận động ĐBDTTS tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chia rẽ khối ĐĐK toàn dân tộc của các thế lực thù địch trong tình hình mới” (Đề án 57), Bộ CHQS tỉnh lựa chọn thôn Mỹ Á làm địa điểm tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của ĐBDTTS, đồng thời giúp người dân chủ động nhận diện, đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chia rẽ khối ĐĐK toàn dân tộc.

Trước đó, tại xã Đức Nhàn, địa phương có trên 98% dân số là người DTTS, Bộ CHQS tỉnh tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết - Tết thắm tình quân dân” dịp Xuân Bính Ngọ 2026, với các hoạt động tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, tặng quà quân nhân xuất ngũ và các hộ nghèo. Chương trình để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong lòng người dân địa phương. Ông Sa Văn Cò, 75 tuổi, ở xã Đức Nhàn chia sẻ: Bà con rất vui khi được tham gia chương trình với nhiều hoạt động ý nghĩa do Bộ CHQS tỉnh tổ chức. Đây là chương trình chưa từng được tổ chức tại xã nên ai cũng phấn khởi, hào hứng.

Thực tế cho thấy, công tác tuyên truyền, vận động ĐBDTTS đang được lực lượng vũ trang tỉnh triển khai theo hướng thiết thực, sát cơ sở, gắn phổ biến pháp luật với chăm lo đời sống và củng cố tình đoàn kết quân dân. Qua đó, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với người dân, tạo sự đồng thuận trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh tại địa phương.

Bộ CHQS tỉnh thông tin, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền được 658 buổi với 15.689 lượt ng­ười tham gia. Nội dung tập trung vào phòng, chống dịch bệnh, thiên tai; chấp hành pháp luật; xây dựng đời sống văn hóa; giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, phát huy thuần phong mỹ tục; bài trừ hủ tục, mê tín dị đoan và tệ nạn xã hội; thực hành tiết kiệm, phòng, chống cháy nổ; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và an toàn giao thông.

Nhờ công tác tuyên truyền được đẩy mạnh theo hướng thiết thực, sát cơ sở nên góp phần giữ vững ổn định tư tưởng trong ĐBDTTS trên địa bàn tỉnh, củng cố tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng. Nhân dân tin tưởng, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương. Qua đó, nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật; góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, củng cố khối ĐĐK toàn dân tộc.

Huy Thắng