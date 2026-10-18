Tập trung giải phóng mặt bằng dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

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Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc đang phối hợp với chính quyền các địa phương tập trung triển khai công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, quyết tâm bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng theo kế hoạch.
Người dân thôn Hạ Chuế, xã Vĩnh An đồng thuận, phối hợp trong thực hiện quy chủ, xác định mốc giới dự án.
Tại địa bàn xã Vĩnh An, tuyến đường sắt đi qua có chiều dài 4,7km, tổng diện tích cần bồi thường khoảng 12,7ha, ảnh hưởng đến 520 hộ dân.
Đến nay, Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc đã phối hợp với UBND xã Vĩnh An thực hiện quy chủ, lập phương án bồi thường đối với 270 hộ dân, tổng kinh phí khoảng 30 tỷ đồng. Lực lượng chức năng đã căng dây, xác định ranh giới, quy chủ thực địa tại các thôn, làm cơ sở hoàn thiện hồ sơ và triển khai các bước tiếp theo.
Cán bộ Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc phối hợp UBND xã Vĩnh An trực tiếp chỉ đạo việc căng dây, quy chủ tại thực địa.
Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục, Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc chú trọng phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động, giúp người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của dự án và các quy định về bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng.
Việc chủ động nắm bắt tâm tư, kịp thời giải đáp những vướng mắc phát sinh góp phần tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, hạn chế khó khăn trong quá trình triển khai.
Diện tích đất nông nghiệp tại thôn Hạ Chuế, xã Vĩnh An đã được căng dây, quy chủ.
Với khối lượng công việc lớn, yêu cầu tiến độ khẩn trương, Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương rà soát, hoàn thiện hồ sơ, tập trung tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện.
Riêng tại xã Vĩnh An, địa phương phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2026, tạo điều kiện bàn giao mặt bằng phục vụ thi công, góp phần bảo đảm tiến độ chung của dự án.
Xã Vĩnh An tiếp tục rà soát, quy chủ, đảm bảo công khai, minh bạch trong công tác giải phóng mặt bằng.
Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng góp phần tăng cường kết nối giao thông, thúc đẩy vận tải hành khách, hàng hóa và liên kết với Trung Quốc, cảng biển Hải Phòng. Tuyến đi qua tỉnh Phú Thọ dài gần 100km, qua 22 xã, phường. Riêng khu vực Vĩnh Phúc có chiều dài khoảng 42km, qua 10 xã, phường.
Kim Liên - Đức Thiện
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