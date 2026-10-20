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Mitsubishi Pajero mới chốt giá tại Thái Lan, chờ ngày về Việt Nam

Mitsubishi Pajero thế hệ thứ năm được công bố giá bán chính thức tại Thái Lan khởi điểm từ 1,499 triệu baht, tương đương khoảng 1,15 tỷ đồng.

Theo công bố, mẫu SUV khung gầm rời này có ba phiên bản, sử dụng động cơ diesel tăng áp 2.4L, kết hợp hệ dẫn động một cầu hoặc hai cầu.

Cụ thể, mức giá khởi điểm 1,499 triệu baht (khoảng 1,15 tỷ đồng) dành cho phiên bản GLS 2WD. Bản giữa GSR 2WD có giá 1,699 triệu baht (khoảng 1,31 tỷ đồng) và bản cao cấp nhất là Super Exceed 4WD có giá 1,999 triệu baht (khoảng 1,54 tỷ đồng).

Xe được sản xuất tại nhà máy Laem Chabang ở Thái Lan. Dù được giới thiệu đầu tiên tại Nhật Bản, Thái Lan sẽ là thị trường đầu tiên trên thế giới mở bán và bàn giao Pajero thế hệ mới ngay khi xe ra mắt.

Mitsubishi Pajero mới chốt giá tại Thái Lan, chờ ngày về Việt Nam

Sử dụng kết cấu khung gầm rời (ladder-frame), Pajero mới được phân loại là xe bán tải chở khách (PPV) tại Thái Lan theo hệ thống thuế tiêu thụ đặc biệt. Do đó, mẫu xe này sẽ được đặt cạnh các mẫu SUV/PPV cao cấp trong cùng tầm giá (khoảng 1 triệu baht), chẳng hạn như Ford Everest Platinum, Toyota Fortuner GR Sport và GWM TANK 500.

Ở thị trường quốc tế, Mitsubishi Pajero mới được định hướng cạnh tranh với nhữn Toyota Land Cruiser 300 và 250 (Prado). Tuy nhiên, hai dòng xe Toyota này không được sản xuất tại Thái Lan, khiến giá bán chịu ảnh hưởng từ thuế nhập khẩu. Theo Autolifethailand, việc lắp ráp Pajero tại Thái Lan có thể tạo lợi thế về giá cho mẫu SUV của Mitsubishi.

Về kích thước, Pajero thế hệ mới dài 4.920 mm, rộng 1.925 mm, cao 1.910 mm và chiều dài cơ sở đạt 2.870 mm. Các thông số này tương đương Toyota Land Cruiser Prado, có kích thước 4.925 x 1.980 x 1.925 mm và chiều dài cơ sở 2.850 mm; đồng thời tiệm cận Land Cruiser 300 vốn có thông số 4.950 x 1.980 x 1.925 mm và trục cơ sở 2.850 mm.

Mitsubishi Pajero mới chốt giá tại Thái Lan, chờ ngày về Việt Nam

So với những mẫu SUV khung gầm rời phổ biến khác, Pajero mới dài hơn Mitsubishi Pajero Sport (4.825 mm), Toyota Fortuner GR Sport (4.795 mm) và Ford Everest Platinum (4.914 mm). Chiều cao cũng lớn hơn các đối thủ, trong khi trục cơ sở của Pajero mới chỉ thấp hơn đôi chút so với Everest Platinum (2.900 mm).

Tại Thái Lan, xe có năm màu ngoại thất gồm nâu đồng Armor Copper, xanh Phantom Blue, xám Graphite Grey Metallic, trắng ngọc trai White Diamond và đen Jet Black Mica.

Hai sắc nâu đồng và xanh là phối màu mới, cùng với tùy chọn nóc sơn đen chỉ xuất hiện trên bản cao cấp nhất Super Exceed 4WD. Khoang nội thất có hai phối màu gồm đen/nâu Camel hoặc đen đơn sắc.

Mitsubishi Pajero mới chốt giá tại Thái Lan, chờ ngày về Việt NamMitsubishi Pajero mới chốt giá tại Thái Lan, chờ ngày về Việt NamMitsubishi Pajero mới chốt giá tại Thái Lan, chờ ngày về Việt Nam

Sau thị trường Thái Lan, Nhật Bản và Australia, dòng Mitsubishi Pajero thế hệ mới sẽ được mở rộng ra khoảng 100 quốc gia thuộc Đông Nam Á, Mỹ Latin và Trung Đông.

Đối với thị trường Việt Nam, đại diện hãng cho biết sẽ cần có thời gian thu thập ý kiến, khảo sát nhu cầu cũng như đánh giá của khách hàng trước khi quyết định cụ thể về việc phân phối Pajero thế hệ mới.

Nếu được đưa về Việt Nam, Pajero mới hứa hẹn sẽ là cái tên đáng chú ý trong nhóm SUV cỡ D mạnh về khả năng vận hành địa hình, cạnh tranh trực tiếp với Ford Everest và Toyota Fortuner.

https://tienphong.vn/mitsubishi-pajero-moi-chot-gia-tai-thai-lan-cho-ngay-ve-viet-nam-post1886643.tpo

Theo tienphong.vn


Theo tienphong.vn

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