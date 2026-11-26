Xe nhập Nhật “hâm nóng” phân khúc SUV cỡ C cuối năm

Sau Subaru Forester Hybrid, thị trường ô tô Việt Nam sẽ đón thêm một mẫu SUV nhập Nhật khác trong giai đoạn cuối năm là Mitsubishi Outlander thế hệ mới.

Sau khoảng 1 năm ngừng bán, dòng xe Mitsubishi Outlander chuẩn bị trở lại thị trường Việt Nam với phiên bản thế hệ mới. Theo xác nhận của hãng xe Nhật, mẫu SUV này sẽ ra mắt tại nước ta vào ngày 11/12.

Khác với phiên bản tiền nhiệm, Mitsubishi Outlander thế hệ mới được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Những lô xe đầu tiên đã cập cảng nước ta từ đầu tháng này.

Mitsubishi Outlander thế hệ mới sắp ra mắt Việt Nam.

Ở phân khúc SUV cỡ C hiện chỉ có Subaru Forester là xe nhập Nhật. Trong khi đó, Honda CR-V bản máy xăng là đối thủ hiếm hoi có cấu hình 5+2 chỗ tương đồng với Mitsubishi Outlander.

Chia sẻ với phóng viên, đại diện của Mitsubishi Motors Việt Nam cho biết việc đưa về mẫu Outlander thế hệ mới đánh dấu bước tiến của hãng trong việc mở rộng danh mục sản phẩm SUV cao cấp. Mẫu xe chú trọng nâng cao trải nghiệm người dùng thông qua tiện nghi nội thất, chất lượng vận hành và công nghệ an toàn.

Theo những thông tin ban đầu, Outlander sử dụng chất liệu da Semi-Aniline, điều hòa 3 vùng độc lập, các hàng ghế có thể linh hoạt gập phẳng, dàn âm thanh 12 loa Yamaha...

Phiên bản Outlander thế hệ mới sắp bán tại Việt Nam được trang bị động cơ 1.5L tăng áp với mild-hybrid, đi kèm hệ thống điều khiển dẫn động bốn bánh S-AWC nổi tiếng của Mitsubishi. Mẫu xe Nhật cũng có hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến ADAS cùng các công nghệ hỗ trợ quan sát.

Với việc chuyển sang nhập Nhật và hướng tới định vị là SUV cao cấp, giới chuyên gia dự đoán mức giá của Mitsubishi Outlander thế hệ mới khó có thể duy trì ở mức 825-950 triệu đồng như bản cũ.

Ở định vị sản phẩm thấp hơn, Mitsubishi đang phân phối mẫu Destinator có giá 780-855 triệu đồng. Đây là dòng SUV cỡ C cũng có 7 chỗ dành cho gia đình nhưng hướng tới nhóm khách hàng phổ thông.

Thông tin chi tiết về phiên bản, danh mục trang bị và giá bán cụ thể của Mitsubishi Outlander mới sẽ được công bố khi xe ra mắt chính thức tháng 12.

Sự xuất hiện của Mitsubishi Outlander mới tiếp tục hâm nóng phân khúc SUV cỡ C dịp cuối năm, đặc biệt là nhóm xe có phiên bản hybrid. Trước đó, lần lượt Subaru Forester Hybrid, Hyundai Tucson Hybrid và BYD Sealion 5 PHEV đã cập bến Việt Nam, trong khi Mazda CX-5 thế hệ mới cũng được mong đợi sẽ ra mắt vào cuối năm nay.

https://tienphong.vn/xe-nhap-nhat-ham-nong-phan-khuc-suv-co-c-cuoi-nam-post1897545.tpo

Theo tienphong.vn