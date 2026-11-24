Hé lộ SUV hybrid mới của Hyundai, cạnh tranh Toyota Fortuner

Mẫu xe này được đồn đoán là SUV hybrid hoàn toàn mới của Hyundai, mang mã NI1i, được phát triển dành riêng cho thị trường Ấn Độ nhằm cạnh tranh với Toyota Fortuner.

Theo Healer TV, mẫu SUV này được bắt gặp khi đang vận chuyển trên xe chuyên dụng tại Hàn Quốc. Dù nguyên mẫu được bọc ngụy trang kín nhưng vẫn để lộ tỷ lệ thân xe và một số chi tiết thiết kế.

Chiếc SUV mới của Hyundai được bắt gặp trên đường. Ảnh: Healertv

Cụ thể, chiếc SUV có thân xe cao, vuông vức, hai bên hông phẳng, cửa hậu gần như dựng đứng và vòm bánh xe hình vuông với lớp ốp nhựa đen dày. Xe còn có gương chiếu hậu cỡ lớn, bộ mâm 18 inch đa chấu sơn tối mà với logo Hyundai. Tuy nhiên, toàn bộ cụm đèn và thiết kế đầu, đuôi xe vẫn được ngụy trang.

Đáng chú ý, trên xe xuất hiện nhãn dán “HEV” – ký hiệu Hyundai sử dụng cho các mẫu xe hybrid – cùng mã thử nghiệm C122. Mã này cũng được tìm thấy trên một nhãn dán khác ở nắp ca-pô. Số khung gầm bắt đầu bằng ký tự KMH, mã nhận diện nhà sản xuất của Hyundai Motor Company.

Các nguồn tin cho biết NI1i sẽ sử dụng hệ truyền động hybrid xăng, dù thông số cụ thể chưa được tiết lộ. Chữ “i” ở cuối tên mã NI1i được cho là viết tắt của India (Ấn Độ). Chi tiết này càng được củng cố khi nguyên mẫu sử dụng bộ lốp JK Tyre kích thước 245/60 R18, thương hiệu có xuất xứ từ Ấn Độ.

Theo truyền thông Ấn Độ, mẫu xe này hướng đến cạnh tranh trực tiếp với Toyota Fortuner. Tuy nhiên, mẫu xe Hyundai được đồn đoán sẽ sử dụng khung gầm liền khối, thay vì khung gầm rời giống với mẫu xe Nhật.

Thiết kế thân liền khối được cho là sẽ mang lại khả năng vận hành trên đường tốt hơn, trải nghiệm lái êm ái hơn, nhưng sẽ phải đánh đổi về khả năng off-road.

Vì vậy, khả năng cạnh tranh của NI1i trước Fortuner vẫn là dấu hỏi. Hyundai hiện cũng phát triển các mẫu xe sử dụng khung gầm rời cho một số thị trường, điển hình là mẫu concept Boulder. Nhưng NI1i được cho là không thuộc nhóm sản phẩm này.

Bù lại, lợi thế của mẫu SUV mới có thể nằm ở hệ truyền động. Tại Ấn Độ, phiên bản điện hóa duy nhất của Toyota Fortuner hiện là Neo Drive, ra mắt tháng 6/2025. Xe sử dụng động cơ diesel 2.8L kết hợp hệ thống mild-hybrid 48V, chỉ hỗ trợ bổ sung một phần công suất và được trang bị trên các phiên bản dẫn động 4 bánh.

Nếu được trang bị hệ truyền động hybrid xăng, Hyundai NI1i có thể tạo lợi thế đáng kể về mức tiêu thụ nhiên liệu, đặc biệt khi di chuyển trong đô thị.

Ấn Độ là một trong những thị trường quan trọng nhất của Hyundai. Hãng đang tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm tại đây với những mẫu xe như Bayon và Creta thế hệ tiếp theo. Sự xuất hiện của một mẫu SUV hybrid cỡ lớn, thiết kế hầm hố sẽ giúp Hyundai bổ sung sản phẩm ở phân khúc cao hơn, nơi Toyota Fortuner đang chiếm ưu thế.

Tuy nhiên, việc một mẫu SUV sử dụng khung gầm liền khối và hệ truyền động hybrid có thể chinh phục nhóm khách hàng vốn ưu tiên khả năng off-road, độ bền bỉ của khung gầm rời như Fortuner hay không vẫn cần thời gian kiểm chứng.

https://tienphong.vn/he-lo-suv-hybrid-moi-cua-hyundai-canh-tranh-toyota-fortuner-post1896866.tpo

Theo tienphong.vn