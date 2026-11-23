Thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh quy mô lớn năm 2026

Ngày 23/11, tại xã Yên Sơn, Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) tỉnh Phú Thọ tổ chức Thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh xử lý tình huống sạt lở đất đá, tai nạn giao thông và cháy, nổ năm 2026.

Các đồng chí: Phạm Đại Dương - Bí thư Tỉnh ủy; Trần Duy Đông - Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Khắc Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh cùng các đại biểu dự, theo dõi và chỉ đạo cuộc thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh năm 2026.

Dự, theo dõi và chỉ đạo cuộc thực tập có các đồng chí: Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Khắc Hiếu – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh năm 2026; Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các cục nghiệp vụ (Bộ Công an), Công an một số tỉnh, thành phố lân cận cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành và địa phương.

Sau hợp nhất, tỉnh Phú Thọ có diện tích tự nhiên hơn 9.300 km2, địa hình phức tạp, nhiều khu vực đồi núi tiềm ẩn nguy cơ cao về sạt lở đất đá và tai nạn giao thông.

Tính đến đầu tháng 11/2026, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 44 vụ sự cố, tai nạn và hơn 300 vụ cháy (trong đó có 1 vụ cháy cấp III, 11 vụ cháy cấp II), gây thiệt hại ước tính hơn 24 tỷ đồng cùng 4,9 ha rừng, thực bì, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu khai mạc cuộc thực tập.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu nhấn mạnh: Thực hiện Luật PCCC và CNCH, Chỉ thị số 02 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV và Chương trình hành động số 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cuộc thực tập là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành và khả năng hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng.

Qua đó, chủ động ứng phó hiệu quả với các tình huống thiên tai, sự cố phức tạp theo phương châm “4 tại chỗ”, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Các lực lượng chức năng khẩn trương tiếp cận hiện trường, tổ chức cứu nạn, cứu hộ và sơ cấp cứu người bị thương tại khu vực xảy ra sự cố giao thông, sạt lở đất đá trong tình huống diễn tập.

Với quy mô huy động hơn 1.200 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng quần chúng cùng trên 200 phương tiện cơ giới, thiết bị chuyên dụng, cuộc thực tập đưa ra tình huống giả định phức tạp mang tính liên hoàn.

Sau bão đổ bộ, tại Km128, Quốc lộ 70B qua địa bàn xã Yên Sơn xảy ra sạt lở khoảng 5.000 m3 đất đá, cây cối và bờ taluy bê tông, vùi lấp mặt đường.

Sự cố khiến một xe khách 45 chỗ lao xuống vực, một ô tô 5 chỗ và 3 xe máy bị đất đá vùi lấp làm nhiều người mắc kẹt, bị thương; đồng thời một xe bồn chở 20 m3 dầu diesel bị lật, rò rỉ nhiên liệu gây cháy lớn. Đất đá sạt lở cũng làm sập 2 nhà dân và khiến một số người dân gặp nạn tại khu vực ao, hồ lân cận.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH triển khai đội hình phun chất chữa cháy khống chế đám cháy xe bồn chở nhiên liệu, ngăn chặn nguy cơ cháy lan trong tình huống diễn tập.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng khống chế đám cháy.

Ngay khi nhận tin báo, dưới sự chỉ huy thống nhất, dứt khoát của Ban Chỉ huy thực tập, các lực lượng công an, quân đội, y tế, giao thông cùng công an xã, dân phòng tại chỗ đã khẩn trương triển khai đội hình, phân luồng, phong tỏa hiện trường.

Các mũi trinh sát, cứu hộ nhanh chóng tiếp cận phương tiện gặp nạn để giải cứu, sơ cấp cứu người bị thương; triển khai đội hình phun nước, bọt chữa cháy khống chế đám cháy xe bồn và chống cháy lan; đồng thời tổ chức sơ tán Nhân dân khỏi vùng nguy hiểm, cứu vớt người bị đuối nước và khắc phục hậu quả sạt lở.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh đánh giá kết quả cuộc thực tập.

Đánh giá kết quả thực tập, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh khẳng định cuộc thực tập đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu, yêu cầu đề ra, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang bị và phương tiện.

Quá trình vận hành cơ chế và thực binh diễn ra khoa học, nhịp nhàng, thể hiện rõ bản lĩnh, trình độ tác chiến của lực lượng nòng cốt cũng như vai trò xung kích của lực lượng tại chỗ.

Đồng chí đề nghị các đơn vị, địa phương nghiêm túc rút kinh nghiệm để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện phương án PCCC, CNCH và phòng, chống thiên tai sát với tình hình thực tiễn cơ sở.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực tập phương án.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực tập phương án.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 9 tập thể, 17 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 8 tập thể, 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, tổ chức và tham gia thực tập.

Đinh Vũ