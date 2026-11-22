Tôn vinh, trao chứng nhận 35 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2026

Tối 22/11, tại sân khấu ngoài trời Công viên Văn Lang (phường Việt Trì), Sở Công Thương Phú Thọ tổ chức khai mạc không gian trưng bày giới thiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP tỉnh Phú Thọ và tôn vinh, trao Chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2026. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026 của tỉnh.

Dự khai mạc có đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Phú Thọ năm 2026; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất cùng đông đảo người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc không gian trưng bày giới thiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP tỉnh Phú Thọ.

Phát triển kinh tế nông thôn bền vững luôn là một trong những nhiệm vụ được tỉnh chú trọng. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Phú Thọ tiếp tục quan tâm ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ, đồng hành cùng các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn; đẩy mạnh hoạt động khuyến công và triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Qua đó, góp phần khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, miền; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, từng bước thay đổi diện mạo nông thôn theo hướng hiện đại.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga và lãnh đạo Sở Công Thương trao chứng nhận và tặng hoa chúc mừng các đơn vị.

Không gian trưng bày giới thiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP tỉnh Phú Thọ là sự kiện có ý nghĩa kinh tế - xã hội quan trọng. Đây là dịp để các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất quảng bá, giới thiệu những sản phẩm đặc trưng, nông sản, đặc sản của quê hương Đất Tổ đến người tiêu dùng và du khách; đồng thời, tạo cầu nối giao thương, mở rộng thị trường tiêu thụ, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư lâu dài.

Để chuẩn bị cho sự kiện, Sở Công Thương đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương tổ chức công tác bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, bảo đảm khách quan, công khai, đúng quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga cùng các đại biểu tham quan không gian trưng bày sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2026.

Tại lễ khai mạc, 35 sản phẩm của 29 đơn vị đã được tôn vinh, trao Chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2026. Đây là những sản phẩm được kết tinh từ sự sáng tạo, bàn tay khéo léo và tâm huyết của các nghệ nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh. Các sản phẩm không chỉ có giá trị sử dụng thiết thực, mẫu mã, bao bì hiện đại mà còn mang đậm nét văn hóa đặc trưng của địa phương, có khả năng cạnh tranh và tiềm năng mở rộng thị trường tiêu thụ.

Lê Hoàng