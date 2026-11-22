Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông thăm Hội trại “Văn hóa Phú Thọ - Kết nối phát triển” năm 2026

Tối 22/11, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm Hội trại “Văn hóa Phú Thọ - Kết nối phát triển” và không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP tiêu biểu năm 2026 tại điểm hội trại Sân khấu phía Nam, Công viên Văn Lang. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng các đại biểu tham quan gian trưng bày tại hội trại.

Hội trại “Văn hóa Phú Thọ - Kết nối phát triển” và không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP tiêu biểu năm 2026 được tổ chức tại 3 khu vực Việt Trì, Vĩnh Phúc và Hòa Bình, với sự tham gia của 19 đơn vị.

Đây là hoạt động nhằm giới thiệu, tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của các địa phương, đồng thời tạo không gian giao lưu, tăng cường sự gắn kết giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tầng lớp Nhân dân.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng các đại biểu tham quan gian trưng bày của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thăm hội trại và không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP tiêu biểu, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông biểu dương, đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của các địa phương, đơn vị trong xây dựng, trang trí các trại văn hóa.

Các không gian trưng bày được thiết kế phong phú, mang đậm bản sắc từng địa phương, kết hợp với các hoạt động văn hóa, văn nghệ đa dạng. Những sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP tiêu biểu góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa, giới thiệu sản phẩm đặc trưng và tôn vinh sự sáng tạo của các nghệ nhân, làng nghề, cơ sở sản xuất.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng các đại biểu tham quan gian trưng bày của phường Thanh Miếu.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đây là hoạt động trọng tâm trong chuỗi chương trình chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 của tỉnh Phú Thọ. Sự kiện cũng là dịp để các địa phương giao lưu, giới thiệu, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường sự gắn kết giữa các vùng văn hóa và cộng đồng dân cư.

Đồng chí yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị tham gia hội trại tiếp tục phối hợp chặt chẽ, bảo đảm các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, an ninh, trật tự, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động.

Đồng thời, tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ, trình diễn và trải nghiệm bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách tham quan.

Các trại văn hóa cần chú trọng giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của từng địa phương, đẩy mạnh quảng bá các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP tiêu biểu, tạo cơ hội giao lưu, kết nối, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm.

Qua đó, góp phần giới thiệu, tôn vinh, lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của quê hương Đất Tổ; khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản; gắn kết hoạt động văn hóa với phát triển du lịch, thương mại và dịch vụ, quảng bá hình ảnh, tiềm năng văn hóa, du lịch và sản phẩm đặc trưng của Phú Thọ đến với du khách trong và ngoài tỉnh.

Lê Hoàng