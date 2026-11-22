Mường Hoa tuyên truyền pháp luật trong trường học

2026-11-22 15:14:00 baophutho.vn Xác định tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong trường học là giải pháp quan trọng để phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa, Công an xã Mường Hoa đã...

Thổ Tang nâng cao năng lực phòng thủ từ cơ sở

2026-11-21 14:36:00 baophutho.vn Trước yêu cầu ngày càng cao trong nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc từ cơ sở có ý nghĩa đặc biệt quan...

Quốc hội thông qua Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi)

2026-11-20 21:21:00 Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi) đã thu gọn hệ thống cơ quan điều tra còn 2 cơ quan, gồm: Cơ quan điều tra của Công an nhân dân và Cơ quan điều tra của Quân đội nhân dân.

Sức trẻ Tam Dương

2026-11-20 09:37:00 baophutho.vn Phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần xung kích của tuổi trẻ, xã Tam Dương đang tích cực triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập...

Đưa pháp luật về giao thông đến với người dân

2026-11-20 06:50:00 baophutho.vn Đổi mới nội dung, đa dạng hình thức, đối tượng tuyên truyền đặc thù, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh từng bước đưa pháp luật...

Xã Thổ Tang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng...

2026-11-19 19:15:00 baophutho.vn Ngày 19/11, xã Thổ Tang tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026. Dự và chỉ đạo cuộc diễn tập có Đại tá Nguyễn Đức Cương - Tỉnh ủy viên,...