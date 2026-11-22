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Lợi dụng hoạt động thu mua, sơ chế phế liệu, Phan Quang Tuyến, trú tại xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ đã thu gom, tập kết hơn 300 tấn chất thải công nghiệp, chờ đưa đi san lấp mặt bằng trái phép nhằm trốn chi phí xử lý.
Thay vì chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy định, đối tượng dự định sử dụng số chất thải này để san lấp mặt bằng trái phép, nhằm trốn tránh chi phí xử lý.
Theo nhandan.vn
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