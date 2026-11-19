Tăng cường phối hợp hoạt động giữa Hội Cựu Công an nhân dân và Hội Cựu chiến binh tỉnh

Sáng 19/11, Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp hoạt động giai đoạn 2026 - 2031.

Quy chế phối hợp nhằm phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân; tăng cường đoàn kết, gắn bó giữa hai tổ chức hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; phát huy vai trò của hội viên trong giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở, giáo dục truyền thống và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh và Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh ký kết quy chế phối hợp hoạt động.

Hai Hội thống nhất phối hợp trên nguyên tắc đoàn kết, tự nguyện, bình đẳng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên và tình hình địa phương. Các cấp Hội sẽ tăng cường tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động hội viên và Nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Hai bên cũng phối hợp tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa để giáo dục thế hệ trẻ về những giá trị lịch sử tốt đẹp, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng hoa chúc mừng chương trình ký kết.

Tại cơ sở, hai Hội phối hợp với chính quyền và lực lượng chức năng nắm tình hình, kịp thời đề xuất xử lý các vụ việc phát sinh, không để hình thành điểm nóng về an ninh, trật tự. Những mô hình hoạt động hiệu quả như: Tổ tự quản; câu lạc bộ phòng, chống tội phạm; camera an ninh... sẽ tiếp tục được củng cố, nhân rộng. Hội viên cũng tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn.

Quang cảnh hội nghị ký kết quy chế phối hợp.

Cùng với nhiệm vụ tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, hai Hội chú trọng phối hợp tổ chức các hoạt động nghĩa tình, hỗ trợ hội viên và gia đình phát triển kinh tế, tạo việc làm, giảm nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới...

Để chương trình đi vào thực chất, hai bên sẽ tổ chức triển khai các nội dung phù hợp với tình hình thực tế, duy trì trao đổi thông tin. Thường trực hai Hội luân phiên tổ chức họp liên tịch vào cuối năm để đánh giá kết quả, tháo gỡ vướng mắc và thống nhất nhiệm vụ phối hợp cho năm tiếp theo.

Lê Hoàng