Công bố quyết định thành lập Trường THPT HIC

Ngày 18/11, tại phường Vĩnh Phúc diễn ra Lễ công bố quyết định thành lập Trường THPT HIC và bổ nhiệm các chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng nhà trường. Dự lễ công bố có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao Quyết định thành lập Trường THPT HIC.

Trường THPT HIC thuộc Công ty Cổ phần Y khoa Quốc tế Hà Nội. Trường được thành lập theo Quyết định số 3832/QĐ-UBND ngày 5/11/2026 của UBND tỉnh.

Trường có trụ sở tại số 24, phố Lê Ngọc Hân, phường Vĩnh Yên, hoạt động theo loại hình tư thục, thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chịu sự quản lý nhà nước, quản lý chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo. Dự kiến nhà trường có quy mô 15 lớp với 600 học sinh.

Đây là dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự ra đời của một cơ sở giáo dục phổ thông tư thục mới, góp phần mở rộng cơ hội học tập và đa dạng hóa các loại hình giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tặng hoa chúc mừng Trường THPT HIC.

Với định hướng giáo dục lấy học sinh làm trung tâm, Trường THPT HIC hướng tới tạo dựng môi trường học tập nơi mỗi học sinh được phát huy năng lực, bồi dưỡng phẩm chất, phát triển tư duy, kỹ năng và bản lĩnh để tự tin hội nhập, thích ứng với những yêu cầu của xã hội hiện đại.

Trường THPT HIC trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Tại buổi lễ, Hội đồng trường công bố các quyết định kiện toàn đội ngũ lãnh đạo nhà trường nhiệm kỳ 2026-2031.

Tiến sĩ Toán học Nguyễn Đức Duyệt được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng và Thạc sĩ Lịch sử Lương Văn Thành được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THPT HIC.

Thu Hoài - Nguyễn Toàn