Hướng dẫn điều chỉnh biên chế viên chức

Tại Nghị định 406/2026/NĐ-CP về quản lý, sử dụng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, Chính phủ hướng dẫn điều chỉnh biên chế viên chức.

Cụ thể, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ký ban hành Nghị định 406/2026/NĐ-CP về quản lý, sử dụng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, Điều 10 của Nghị định quy định về điều chỉnh biên chế viên chức.

Các trường hợp thực hiện điều chỉnh biên chế viên chứ trong đơn vị sự nghiệp công lập Điều 10. Điều chỉnh biên chế viên chức

1. Việc điều chỉnh biên chế viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện trong các trường hợp sau:

a) Đơn vị sự nghiệp công lập có sự thay đổi một trong các căn cứ quy định tại Điều 6 Nghị định này;

b) Đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập, tổ chức lại, giải thể theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

c) Chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Hồ sơ điều chỉnh biên chế viên chức

2. Hồ sơ điều chỉnh biên chế viên chức gồm:

Văn bản đề nghị điều chỉnh biên chế viên chức (trong đó thể hiện rõ căn cứ, cơ sở đề xuất điều chỉnh biên chế viên chức;

Thực trạng bố trí, sử dụng viên chức;

Phương án điều chỉnh biên chế viên chức gắn với việc bố trí, sử dụng viên chức theo vị trí việc làm; dự kiến nguồn viên chức bổ sung, thay thế;

Dự kiến thực hiện chính sách tinh giản biên chế và dự toán kinh phí để thực hiện);

Các tài liệu liên quan đến điều chỉnh biên chế viên chức kèm theo (quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể, chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập; văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ; văn bản phân cấp, ủy quyền; quyết định phê duyệt mức độ tự chủ tài chính; biên bản bàn giao nhân sự).

3. Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên khi thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này, báo cáo cơ quan, tổ chức quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 7 thực hiện thẩm định, trình cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh biên chế viên chức xem xét, quyết định.

Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại điểm b, điểm c, điểm d khoản 1; điểm b, điểm c, điểm d khoản 2 và khoản 3 Điều 2 thì báo cáo cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp để tổng hợp, báo cáo cơ quan, tổ chức quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 7 thực hiện thẩm định.

Quy định về thẩm quyền điều chỉnh biên chế viên chức

4. Thẩm quyền điều chỉnh biên chế viên chức

a) Đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ

Người đứng đầu bộ quyết định việc điều chỉnh biên chế viên chức đối với các đơn vị thuộc phạm vi quản lý trong tổng biên chế viên chức được Bộ trưởng Bộ Nội vụ giao, bảo đảm phù hợp với nguyên tắc xác định, quản lý số lượng người làm việc tại Điều 4 Nghị định này.

b) Đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc địa phương

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định việc điều chỉnh biên chế viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý ở cấp tỉnh và tổng biên chế viên chức giữa các cấp xã trong tổng biên chế viên chức được cơ quan có thẩm quyền giao. Ủy ban nhân dân cấp xã trình Hội đồng nhân dân cấp xã quyết định điều chỉnh biên chế viên chức đối với từng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn cấp xã trong tổng biên chế viên chức được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.

c) Việc điều chỉnh biên chế viên chức của các bộ

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quyết định điều chỉnh biên chế viên chức của các bộ trong tổng số biên chế viên chức giai đoạn 5 năm đã được cơ quan được giao thẩm quyền quản lý biên chế của bộ theo quy định của cấp có thẩm quyền quyết định sau khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

d) Việc điều chỉnh biên chế viên chức giữa các địa phương

Cơ quan được giao thẩm quyền quản lý biên chế của địa phương theo quy định của cấp có thẩm quyền quyết định việc điều chỉnh biên chế viên chức giữa các địa phương trong tổng biên chế viên chức được cấp có thẩm quyền giao.

đ) Việc điều chuyển biên chế viên chức giữa bộ với địa phương và các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan được giao thẩm quyền quản lý biên chế khác theo quy định của cấp có thẩm quyền

Trên cơ sở đề xuất của các bộ, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan báo cáo cơ quan được giao thẩm quyền quyết định điều chuyển biên chế viên chức theo quy định của cấp có thẩm quyền về việc điều chuyển biên chế viên chức từ bộ về địa phương hoặc từ bộ sang cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của cơ quan được giao thẩm quyền quản lý biên chế khác theo quy định của cấp có thẩm quyền sau khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quyết định điều chỉnh giảm biên chế viên chức của các bộ sau khi được cơ quan được giao thẩm quyền quyết định điều chuyển biên chế viên chức theo quy định của cấp có thẩm quyền thống nhất.

Trên cơ sở ý kiến của cơ quan được giao thẩm quyền quyết định điều chuyển biên chế viên chức theo quy định của cấp có thẩm quyền về việc điều chuyển biên chế viên chức từ địa phương hoặc từ cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan được giao thẩm quyền quản lý biên chế khác theo quy định của cấp có thẩm quyền về bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quyết định điều chỉnh tăng biên chế viên chức của bộ và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

e) Việc điều chỉnh, điều chuyển biên chế viên chức tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm d và điểm đ khoản này thực hiện theo nguyên tắc không làm tăng tổng biên chế viên chức được cấp có thẩm quyền giao tại thời điểm điều chỉnh, điều chuyển, bảo đảm phù hợp với thẩm quyền của cơ quan được giao thẩm quyền quản lý biên chế theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Trường hợp điều chỉnh có yêu cầu bổ sung biên chế viên chức so với tổng biên chế viên chức được cấp có thẩm quyền giao thì thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9 Nghị định này.

Theo chinhphu.vn